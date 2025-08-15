Novinar pitao Putina hoće li prestati ubijati civile, evo kako je odgovorio

Tijekom susreta na Aljasci, američki i ruski predsjednici, Donald Trump i Vladimir Putin, pozirali su pred okupljenim fotoreporterima. U gužvi koja je nastala, novinari su pokušavali dobiti izjave, dovikujući pitanja dvojici svjetskih vođa, piše Index.

U jednom trenutku, jedan od prisutnih novinara glasno je upitao ruskog predsjednika: "Hoćete li prestati ubijati civile?". "Hoćete li pristati na prekid vatre?", također je bilo jedno od pitanja.

Na izravno pitanje, Vladimir Putin nije odgovorio riječima. Umjesto toga, samo je pokazao prstom na svoje uho, dajući do znanja da ne čuje, a zatim je slegnuo ramenima i nastavio s poziranjem.

Putin se potom pridružio Trumpu u predsjedničkoj limuzini koju nazivaju "The Beast", što je rijetka povlastica za strane državnike jer najčešće svaki ide u svom automobilu. No, Trump je, kako se čini, pozvao Putin da sjedi s njim u automobilu.