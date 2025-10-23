Novi Zakon: Bačić otkrio novosti o etažiranju u turističkim zonama, izgradnji kampova i bespravnoj gradnji

Novim Zakonom o prostornom uređenju nastojimo doprinijeti daljnjem snaženju hrvatskog turizma i gospodarstva, ali i voditi računa o očuvanju prostora, rekao je potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.

“Hrvatski turizam 2050 - jesmo li spremni?”

Na panel raspravi „Hrvatski turizam 2050 – jesmo li spremni?“, u organizaciji Hrvatskog društva ekonomista i Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, predstavio sam novi Zakon o prostornom uređenju u kontekstu razvoja turizma.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Kad govorimo o prostoru, govorimo o budućnosti Hrvatske. Prostor nije samo teritorij – on je naš identitet, gospodarstvo i način života.

Novi Zakon donosi:

zaštitu prostora kao neobnovljivog resursa, osobito obalnog područja

strogo ograničenje etažiranja turističkih građevina

digitalizaciju sustava

povezanost prostornog planiranja i stambene politike

nove instrumente planiranja – urbanističke i infrastrukturne projekte, urbanu komasaciju

jasnu viziju do 2050. – održiv, pametan i prostorno odgovoran razvoj Hrvatske

Ovaj zakon ne ograničava turistički razvoj, dapače - on štiti smisao prostora, jača sustav, čuva javni interes i otvara vrata modernijoj, digitalnoj i održivoj Hrvatskoj.