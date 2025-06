NOVI VELIKI RAT Izrael napao Iran!

U noći na petak Izrael je izveo dosad najopsežniji zračni napad na iransko nuklearno postrojenje Natanz, u sklopu vojne operacije "Uspravni lav" (Operation Rising Lion). Meta su bili ključni vojni, znanstveni i nuklearni objekti širom Irana. Prema riječima izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, cilj je "neutralizirati egzistencijalnu prijetnju koju predstavlja iranski nuklearni program".

🚨 BREAKING: Natanz is on fire.

Iran’s nuclear crown jewel—engulfed in flames.

No lightning. No accident.

Just karma catching up with centrifuges.#Natanz #Iran #IRGC pic.twitter.com/ehQLm1BZD9

