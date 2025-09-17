Novi udar na potrošače: Evo koliko poskupljuje plin

Od 1. listopada ove godine kućanstva koja koriste javnu uslugu opskrbe plaćat će plin devet posto više nego do sada, odlučila je Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA).

Prema izračunu regulatora, plin bi poskupio 17,3 posto da nema nastavka mjera pomoći Vlade, piše Dnevnik.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Krajnja cijena plina za kućanstva koja koriste javnu uslugu opskrbe plinom od 1. listopada iznosit će prosječno 53,8 eura po megavatsatu. Istodobno, s uključenom subvencijom krajnja cijena plina iznosit će prosječno 50 eura za megavatsat, što u odnosu na prosječnu cijenu plina s uključenom subvencijom do 30. 9. 2025., koja iznosi 49,5 eura za megavatsat, predstavlja povećanje od devet posto za sva distribucijska područja u Hrvatskoj", navodi se u odluci HERA-e.

Nove cijene plina u javnoj usluzi na snazi su do 31. prosinca ove godine. Uoči isteka tog roka HERA će izaći s novim izračunom cijena plina.