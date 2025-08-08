Novi udar na džepove građana: Cijena popularnog voća bitno će rasti, a ovo je razlog

Stiže novi udar na džepove građana! Zbog loših vremenskih uvjeta podbacio je ovogodišnji urod jabuka - bit će ih četvrtinu manje nego lani, a cijena za kilogram dosegnut će i do dva eura.

"Iako je bio mraz, sva sreća nešto je i ostalo pa računamo sa solidnim prinosima. Sljedeći tjedan će biti vrućine i pitanje je kako će se odraziti na plodove. Lani je bila katastrofa kod ljudi koji su imali Jonagold i Ajdared, dođeš pred samu berbu i zbog velikog stresa padnu na pod“, ispričao je za Dnevnik Nove TV voćar Damir Lučić.

Stručnjaci jasno poručuju - od ulaska u Europsku uniju, domaće voćarstvo nije usklađeno s europskim pravilima.

"Nismo imali dovoljno hladnjača, nismo imali natapanje vodom i orošavanje. Posebno orošavanja ima u promilima po voćnjacima, koje bi omogućilo da anuliramo štete od mraza i zbog svega toga i nestabilnost na tržištu, došlo je do smanjena proizvodnje jabuke. Građani će plaćati dosta skuplje zbog lanaca koji ostvaruju veću maržu nego sami proizvođači. Očekuje se da će ta jabuka biti do 2 eura u maloprodaji, prva klasa", objasnio je Željko Ledinski iz Hrvatske voćarske zajednice.

Najviše uvozimo iz Poljske, Italije i Njemačke. Profesor agroekonomije objašnjava da se domaća proizvodnja može značajno povećati, ali ključna su dva uvjeta - sigurno tržište i jasna politika koja štiti domaće poljoprivrednike.