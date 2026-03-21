Novi udar na džepove: Gorivo drastično poskupljuje već od utorka

Sve je ozbiljnija situacija na svjetskom tržištu nafte. Cijene ponovno plešu na razini od oko 110 dolara za barel, a to se prelijeva i na hrvatsko tržište nafte. Kako doznaje Dnevnik Nove TV, sljedećeg utorka građane očekuje novo poskupljenje na benzinskim crpkama.

Prema trenutačnom modelu izračuna, litra eurosupera 95 poskupjela bi za 21 cent i stajala bi 1,71 euro. Još veći rast cijene bio bi u slučaju eurodizela, za čak 29 centi pa bi litru tog goriva građani plaćali čak 1,84 eura.

Najveći rast projiciran je kod plavog dizela koji bi poskupio za čak 31 cent po litri. Litra tog goriva od utorka bi se tako plaćala jedan 1,90 eura. Sve u svemu, prosječni tank od pedeset litara dizela poskupio bi za 14,5 eura, piše Dnevnik.hr.

Iz Vlade su već najavili kako će novim mjerama spriječiti oštro poskupljenje, no ostaje pitanje koliko je uopće moguće na taj način amortizirati divljanje cijene nafte. S druge strane, potrošači se već sada suočavaju s povremenom nedostupnošću nekih vrsta derivata, a dio malih distributera najavljuje prestanak rada.

Nabavna cijena na manjim je benzinskim crpkama veća od prodajne.

"Loše ide s poslovanjem, plavi dizel ne prodajemo, ne držimo, nabavna cijena je 19 centi veća od prodajne cijene, ovaj tjedan je s eurodizelom slična situacija, 7 centi je nabavna cijena veća od prodajne. Gorivo dobivamo otežano, ne možemo ni zadovoljiti kupce, kupci nas zovu, traže, nemamo", ispričao je Antonio Petković, vlasnik benzinske postaje.

Vlada ih, kaže, tjera da krše zakon, da prodaju ispod nabavne cijene, što se ne smije.

"Vlada se nije odrekla ničega tu razliku u cijeni plaćaju naši djelatnici i poslodavci. Pričekat ćemo još par dana ali vrlo vjerojatno da ćemo poslati ljude prvo na godišnji par tjedana, pa ćemo vidjet je li se šta promijenilo, ako nije vrlo vjerojatno da ćemo trajnije zatvoriti benzinsku pumpu", rekao je Petković.

Problem imaju i ribari. Tamo gdje ima plavog dizela ograničen je na 250 litara po kupnji. Kažu - to je dovoljno tek za jedan izlazak na more.