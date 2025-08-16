Novi Thompsonov koncert u Sinju? Bulj: "Ima interesa, ali uz sve ove probleme...."

S portala Ferata su upitali gradonačelnika Sinja Mira Bulja hoće li u Sinju biti održan još jedan koncert Marka Perkovića Thompsona.

‘To ćemo vidjeti, razgovori se vode. Ima velikog interesa, ne samo za koncert Marka Perkovića Thompsona, već i drugih izvođača. Za vrijeme i nakon koncerta u Sinju i u samom gradu nije bilo nikakvih problema i meni je interes da se to nastavi. Grad Sinj ne smije stati nakon ovoga. Naravno, probleme koji su bili treba regulirati. Velik je interes izvođača za koncerte, ne samo domaćih već i stranih, ali o tome ću više kada bude više detalja’, odgovorio nam je gradonačelnik Bulj.

Pitali su gradonačelnika i je li o organizaciji još jednog koncerta u Sinju već razgovarao s timom Marka Perkovića Thompsona?

‘Naravno da jesam i grad Sinj ne smije stati. Najveći problem je prometna infrastruktura i šaljem poruku svima koji mogu utjecati da se što prije krene s tom prometnom infrastrukturom. Ako itko ima potencijal ovakvog djelovanja i razvoja Sinja po pitanju ovakvih događanja, uz rješavanje te prometne infrastrukture, to je grad Sinj, što bi značilo puno za razvoj grada. Naravno da se razgovaralo ne samo s domaćim izvođačima već i sa stranim poznatim izvođačima koji su zainteresirani, i imaju određene kontakte, za nastup u Sinju.’

Bulj je kazao i da s timom Marka Perkovića Thompsona nije razgovarao o novoj lokaciji održavanja koncerta – Aerodromu Sinj.

‘Nismo razgovarali o lokaciji. Lokacija hipodroma je dobra, međutim problem je prometna infrastruktura’, odgovorio je Bulj.

Dodao je kako je s timom pjevača razgovarao i razgovara o svemu što se događalo i za vrijeme koncerta i nakon koncerta te da će sa svim zaključcima izaći u javnost.

Na pitanje kada bi novi koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju mogao biti održan, Bulj je odgovorio:

‘Nadam se da će biti što prije. Ja ne mogu utjecati na sve, ali vidjet ćemo, uz sve ove probleme koje smo imali na koncertu u danima Alke i Velike Gospe, koji nisu bili na području odgovornosti Grada Sinja. Grad Sinj ima ogromni potencijal za ovakva događanja, uz puno veću organiziranost onih koji su bili u samoj organizaciji koncerta i onih izvan organizacije koncerta’, zaključio je sinjski gradonačelnik Miro Bulj.