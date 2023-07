NOVI SUSTAV NAPLATE CESTARINE Na HAC-ov natječaj pristiglo 10 ponuda, najjeftiniji su Slovaci

Iz Hrvatskih autocesta (HAC) u utorak su izvijestili da su za novi sustav naplate cestarine pristigle ponude 10 izvođača, a vrijednost tih ponuda kreće se u rasponu od 79,9 do 244,5 milijuna eura bez PDV-a.

Kako navode u priopćenju državne tvrtke, početkom travnja raspisano je javno nadmetanje za izvođača "Elektroničkog sustava naplate cestarine", a nadmetanje je bilo objavljeno u Europskom oglasniku javne nabave (Tenders Electronic Daily) i Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina (EOJN). Ponude za izvođača radova javno su otvorene danas u 13 sati u HAC-u, a do roka za predaju ponuda pristiglo je njih 10.

Evo i kojih deset ponuda

Ponuda tvrtke Tahaluf AL Emarat Technical Solutions iz Ujednih Arapskih Emirata (UAE) vrijedna je 135,96 milijuna eura bez PDV-a, španjolske tvrtke SICE 244,5 milijuna eura bez PDV-a, kineske tvrtke CTFO JETON TECHNOLOGY CO 89,99 milijuna eura bez PDV-a, zajednice ponuditelja King ICT i norveškog Q-FREE NORGE 187,9 milijuna eura bez PDV-a, zajednice ponuditelja Ericsson Nikola Tesla; GRENOBLOISE D'ELECTRONIQUE ET D'AUTOMATISMES (G.E.A.); TransCore, LP; Multicom d.o.o. 219,7 milijuna eura bez PDV-a, zajednice gospodarskih subjekata SkyToll i TollNet iz Slovačke 79,9 milijuna eura bez PDV-a, zajednice ponuditelja Kapsch TrafficCom iz Beča i Spinne Traffic iz Osijeka 89,7 milijuna eura bez PDV-a, tvrtke Končar-Digital 96,8 milijuna eura bez PDV-a, turske tvrtke Tetra HGS Elektronik Sistemleri 99,1 milijun eura bez PDV-a te zajednice ponuditelja S&T Iskratel, Tecsidel ITS, Kontron d.o.o. 113,3 milijuna eura bez PDV-a.

Nakon otvaranja ponuda, kako su naveli iz HAC-a, slijedi evaluacija pristiglih ponuda, odnosno njihov pregled, ocjena i usporedba, a potom i odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude.

Iz HAC-a podsjećaju da procijenjena vrijednost nabave novog sustava naplate cestarine na autocestama pod upravljanjem Hrvatskih autocesta, Bine Istre i Autoceste Zagreb-Macelj iznosi 100.000.000 eura bez PDV-a.Sredstava za uvođenje novog sustava naplate cestarine osigurana su kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO).