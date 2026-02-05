Novi shopping trend stigao i kod nas: Kupnja neisporučenih paketa zaludila je i Hrvate

U Europi tzv. misteriozni "shopping" nije novost, ali kod nas je stigao tek prije koji mjesec. Likvidirani i neisporučeni paketi koji nikad nisu stigli do svojih krajnjih odredišta, prodaju se na neviđeno. Sto grama 2,99 eura. Sadržaj paketa ne može se unaprijed znati, ne zna se radi li se, primjerice, o umjetnim noktima ili skupom dronu, piše HRT.

Prebire se po paketima, opipava ih se, važe i osluškuje, pa i trga ambalaža. Sve ne bi li neisporučeni paket ispunio vašu želju. Svi bi mobitele, kažu prodavači, no ponekad se dobije i mačka u vreći - nepotrebni retrovizor za tko zna koje vozilo, nešto slično blazinicama ili pak neželjene naušnice.

Ulozi i ne tako mali. U prosjeku od trideset do četrdeset eura. Kupci kažu da je osjećaj uzbuđenja prije otvaranja paketa neprocjenjiv.

Gospođa Jela potrošila je 13 eura i dobila nešto čemu ne zna namjenu.

- Nisam ništa očekivala. Jednostavno, znatiželjna sam, volim uzeti i pogledati. Deset deka 2,99 eura, kazala je Jela Paleka iz Zadra.

- Jedan mali momak je otvorio dron i to baš kad smo bili u Osijeku i to je bilo veselje, uzbuđenje. Neka je bio od pola kile do kilograma, znači, oko 25 eura, rekao je Dominik Tudor, prodavač.

Gospođa Martina dobila je mnogo toga za 25 eura.

- Neka narukvica. Nekome je propao božićni dar, više njih, malo tužno. Ovo bi moglo biti za tablet nekakav, kaže Martina iz Zadra.

Umalo su za vrijeme misteriozne kupnje pale i zaruke. No izvučeni prsten, iako od bijelog zlata, plaćen tek dva eura, ipak je muški.

- Napipao sam, znao sam da je to prsten unutra. Pa muški, ali zaprosit ću ja nju, ima vremena, izjavio je Vedran Miličević iz Zadra.

Skriveni sadržaj paketa koji nikad nisu došli na željeno odredište, nakon što su osvojili Europu, čini se, osvojili su i Zadar. Pa koliko košta da košta.