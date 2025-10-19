NOVI PROBLEMI Zračna luka u Münchenu na pola sata obustavila zračni promet

U subotu navečer došlo je do privremene obustave zračnog prometa na zračnoj luci u Münchenu nakon što je više osoba prijavilo “sumnjiva opažanja” policiji.

Zbog toga je pista bila zatvorena oko pola sata, a letovi su u tom razdoblju preusmjereni, potvrdio je glasnogovornik Savezne policije za njemačku novinsku agenciju dpa.

Prva obustava dogodila se oko 22 sata, dok je druga, kraća, uslijedila oko 23 sata. Iako nije službeno potvrđeno o čemu se točno radilo, sumnja se da su prijave možda bile povezane s mogućim uočavanjem dronova, piše Fenix magazin.

Prema podatcima s internetske zračne luke, dva su zrakoplova tijekom zatvaranja piste morala biti preusmjerena na druge zračne luke.

Podsjetimo, početkom listopada zračni promet u Münchenu također je bio obustavljen dvije večeri zaredom zbog sličnih dojava o dronovima. Tada je pogođeno gotovo 10.000 putnika, a neki su zbog situacije morali prenoćiti na aerodromu, spavajući na poljskim krevetima i prostirkama.