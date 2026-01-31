Novi problemi za Sigurdssona? "Primio sam jak udarac u list, imam hematom i uhvatio me grč"

Hrvatska je izgubila od Njemačke u polufinalu Europskog prvenstva 31-28. Našim rukometašima sada slijedi borba za brončanu medalju protiv Islanđana. Utakmicu s Njemačkom dobro smo otvorili vrlo opasnim napadom i rizičnom igrom sedam na šest. Sve do poluvremena držali smo rezultatski egal, a potom je u drugom dijelu uslijedio pad.

Njemačka je pobjegla na sedam golova razlike, ponajprije nošena sjajnim golmanom Andijem Wolffom, koji je na kraju proglašen igračem utakmice, piše 24sata.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

- Ne bih rekao da nije išlo, stvarali smo dobre šanse, pogotovo u prvom poluvremenu. Imao sam osjećaj da lakše dolazimo do prilika od Nijemaca, ali njima su ulazile neke lopte, a mi smo promašivali. Wolff je bio na vrhunskoj razini i to je presudilo. U drugo poluvrijeme ušli smo loše. Kasnije smo dali sve od sebe, ali nije bilo dovoljno. Imamo još jednu utakmicu i nadamo se trećem mjestu - rekao je Tin Lučin i dodao:

- Trebamo se što prije odmoriti i zaboraviti ovu utakmicu. Za posljednju utakmicu bit ćemo svježiji nego za ovu. Nadamo se da ćemo izvući zadnji atom snage i osvojiti treće mjesto.

Da je Njemačka u konačnici bila bolja, priznao je i Marko Mamić.

- Bili su bolji, iako nemam osjećaj da su bolja ekipa. Danas su bili bolji, imali su šanse i iskoristili ih. Mi smo griješili i propuštali prilike, ali to je tako. Treba stisnuti ruku Nijemcima.

Obrambeni igrač, koji je u prvom dijelu igrao i u napadu, i to na njemu atipičnoj poziciji pivota, naglasio je kako se od Eura žele oprostiti pobjedom i medaljom.

- Uvijek je bolje završiti turnir pobjedom. To je i dalje sjajan uspjeh i zašto ne odigrati do kraja i pobijediti - kazao je Mamić.

Za Davida Mandića utakmicu je presudio upravo raspoloženi Wolff.

- MVP utakmice Wolff ju je odlučio. Što prije trebamo ovo zaboraviti i okrenuti se borbi za treće mjesto.

U prvom poluvremenu morao je izaći zbog ozljede, a na kraju utakmice pao je na parket te mu je pružena medicinska pomoć, piše 24sata.

- Primio sam jak udarac u list, imam hematom i uhvatio me grč u toj nozi krajem utakmice. Nadam se da nije ništa ozbiljno, ali i ako jest, naravno da ću igrati za treće mjesto. Uvijek sam tu za ekipu, kao i svi ostali.

Iako je Hrvatska imala dan manje odmora od Njemačke, Mandić to ne vidi kao opravdanje.

- Nećemo tražiti izlike. Umorni jesmo, ali idemo dalje. Već sada se okrećemo utakmici za treće mjesto - zaključio je Mandić.