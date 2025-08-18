Novi prekid u radu Starlinka, korisnici bez interneta

Satelitska internetska usluga Starlink, u vlasništvu tvrtke SpaceX Elona Muska, u ponedjeljak je pretrpjela kratkotrajni prekid rada, što je izazvalo tisuće prijava korisnika na stranici Downdetector koja prati tehničke probleme. Ovo je već drugi takav incident u posljednja dva tjedna, piše CNBC.

Drugi kvar u kratkom roku

Iz SpaceX-a se nisu odmah oglasili povodom novog prekida. Podsjetimo, prethodni prekid dogodio se 24. srpnja i trajao je nekoliko sati. Michael Nicolls, potpredsjednik inženjeringa za Starlink, tada je kao uzrok naveo "kvar ključnih internih softverskih usluga koje upravljaju temeljnom mrežom".

Taj se incident dogodio nedugo nakon lansiranja T-Mobileove satelitske usluge koju pokreće upravo Starlink, a koja je osmišljena kako bi korisnicima pametnih telefona osigurala vezu "na mjestima do kojih ne dopiru signali operatera".

Širenje mreže se nastavlja

Prema podacima s web stranice tvrtke, SpaceX pruža Starlink internetske usluge za više od šest milijuna korisnika u 140 zemalja. Konstelacija satelita Starlinka daleko je najveća na svijetu, s više od 7.000 aktivnih širokopojasnih satelita u orbiti, prema podacima astronoma Jonathana McDowella.

Unatoč tehničkim poteškoćama, Muskov SpaceX u ponedjeljak je uspješno lansirao novu skupinu satelita iz baze svemirskih snaga Vandenberg u južnoj Kaliforniji, dodatno ojačavajući svoju mrežu.

Regulatorne prepreke u Kaliforniji

Tvrtka planira značajno povećati broj lansiranja iz Vandenberga, s trenutnih 50 na čak 100 godišnje. Međutim, taj plan naišao je na prepreku prošlog četvrtka, kada je Kalifornijska obalna komisija jednoglasno odbila zahtjev Američkih svemirskih snaga za odobrenje većeg broja lansiranja.

Komisija je ustvrdila da dužnosnici SpaceX-a i Svemirskih snaga nisu adekvatno procijenili potencijalne utjecaje povećanog broja letova na okolne gradove i lokalni divlji svijet. Ova odluka dolazi u vrijeme kada je predsjednik Donald Trump nedavno potpisao izvršnu uredbu s ciljem ublažavanja ekoloških propisa, koje Musk i drugi dionici u svemirskoj industriji smatraju preprekom za komercijalne svemirske operacije.