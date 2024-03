Novi potresi zatresli hrvatsko tlo!

Nekoliko potresa zabilježeno je danas na području Zagreba, Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije. Tri slabija potresa dogodila su se nešto prije 16 sati, a zabilježeni su u kratkim razmacima.

Kako javlja EMSC, potresi magnitude 1,3 i 1,8 stupnjeva prema Richteru zabilježeni su na na širem zagrebačkom i sisačkom području.

