NOVI 'POTRES' U BANOVINI Zbog presude splitskog suda dvoje šefova suspendirano, neće biti novih zapošljavanja...

Splitska gradska uprava odnedavno je siromašnija za dvoje zaposlenika: Natali Ribičić, voditeljica odsjeka za površine javne namjene, i Damir Babić, voditelj odsjeka za promet i komunalno održavanje, suspendirani su s posla u Banovini!

Kako neslužbeno doznajemo, Ribičić i Babić su suspenzije 'zaradili' zbog nedavne (nepravomoćne istina) osuđujuće presude splitskog Županijskog suda. Kako smo već pisali, osuđeni su na uvjetne zatvorske kazne u predmetu u kojem je glavni optuženik bio nekadašnji gradonačelnik Ivo Baldasar. Koji je u tom postupku po USKOK-ovoj optužnici (pogodovanje je u pitanju) osuđen na devet mjeseci zatvora plus još toliko uvjetno.

Pouzdani izvori u gradskoj upravi kažu nam kako je suspenzija dvoje inače vrlo operativnih radnika zapravo zakonska obaveza koju se prethodna gradska vlast iz nekog razloga skanjivala primijeniti... Također doznajemo i kako se manjak ljudi neće popunjavati javnim natječajem pa ni zapošljavanjem 'preko veze', nego će se upražnjena voditeljska mjesta popuniti unutarnjim rezervama. Dakle, preraspodjelom posla unutar već zaposlenih u Banovini.

Što je pametno, jer iako je presuda Županijskog suda po USKOK-ovoj optužnici vrlo, vrlo ozbiljna stvar, ipak je riječ o prvostupanjskoj odluci koja može 'pasti' po žalbama branitelja, a onda bi šefovi u Gradu Splitu bili u nezgodnoj situaciji vraćati Babića i Ribičić na posao. Uostalom, Babić je već po istoj osnovi bio nakratko suspendiran još u listopadu 2018. godine kad je u ovom istom slučaju pravomoćno pokrenuta - istraga...