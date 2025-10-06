Bivši gradonačelnik Splita osuđen na devet mjeseci zatvora

Jedan naprama nula za bivšeg gradonačelnika Splita Ivu Baldasara u ‘obračunu’ protiv drugog bivšeg splitskog poteštata, Mira Buličića. Netko će možda reći i da je rezultat obrnut, kad se zna na što se odnosi: na sudski postupak koji je dosta pompozno najavljen pa i medijski praćen, sudski postupak po USKOK-ovoj optužnici koja je teretila osmoro viđenih Splićana, među kojima i dva gradonačelnika.

A evo, suđenje je završilo nepravomoćnom presudom jutros objavljenom pred Županijskim sudom u Splitu bez detaljnog obrazloženja. To će doći kasnije, za optužene i plejadu branitelja s A-liste splitskih odvjetnika (dobro, takva lista zapravo ne postoji, više je riječ o dojmu vrijednosti okupljenih advokata), u pisanom obliku…

Vratimo se na ono najvažnije, a to je presuda. Dakle, Baldasar, nekadašnji SDP-ov gradonačelnik, za dva kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti, mora u zatvor! I to na devet mjeseci, taj dio je obavezan, dok je još devet mjeseci zatvora izrečeno uvjetno – ako iduće tri godine od pravomoćnosti ove presude ne počini novo kazneno djelo, ništa, kao da i nije osuđen za tih drugih devet mjeseci.

Na istu kaznu je osuđen Špiro Cokarić, nekadašnji pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo Splita.

Nešto bolje su prošli suoptuženici iz iste točke optužnice Damir Babić, nekadašnji voditelj Odsjeka za komunalne poslove Splita, Jasna Parčina, vlasnica hotela Luxe te Josip Čulić, voditelj istog hotela. Točnije, puno bolje! Njih troje je dobilo samo uvjetne kazne zatvora, godinu dana uz rok kušnje od četiri godine. Znači, ako u četiri godine ne počine novi kazneno djelo, sve se briše, ne moraju u zatvor.

Treća točka optužnice nije prošla

Po drugoj točki optužnice osuđeni su Natali Ribičić, tadašnja voditeljica Pododsjeka za javne površine i pomorsko dobro te ujedno i predsjednica Komisije za utvrđivanje uvjeta za postavljanje ugostiteljskih terasa te Stipe Mađor, poduzetnik čije firme su dobile u zakup površinu oko Turističke palače. I oni su osuđeni zbog zlouporabe položaja i ovlasti (Ribičić), odnosno poticanja na to kazneno djelo (Mađor) te su i oni dobili packu, pardon presudu u obliku godine dana zatvora uvjetno na četiri godine.

Treća točka USKOK-ove optužnice nije prošla, Babić i Buličić oslobođeni su! Zato onaj uvod, Buličić je u cijeloj ‘aferi’ prošao lišo. A ta posljednja točka odnosila se nalog privatnoj firmi s kojom Grad Split inače surađuje da izvede radove postavljanja prometnog ogledala, asfaltiranja i iscrtavanja parkirališnog prostora ispred njegove obiteljske kuće iako je znao da će navedene radove neosnovano platiti Split. To je koštalo najmanje 30 tisuća kuna, no nije dokazano da je taj posao napravljen kako se navodi optužnicom pa su Babić i Buličić oslobođeni.

Prethodne dvije točke optužnice odnosile su se na povoljnije davanje u najam parkirališnih mjesta te popust za korištenje prostora u Turističkoj palači. Prema optužnici pa i presudi, Baldasar je od 8. srpnja 2014. do 28. ožujka 2017. kao gradonačelnik, s Cokarićem i Babićem, a na traženje Parčine i Čulića, njihovom hotelu Luxe omogućio korištenje besplatnih ili povoljnijih parkirnih mjesta. Tako je kroz godine gradski proračun oštećen za 463.700 kuna.

Baldasar je Cokariću i Ribičić naložio da tvrtkama Stipe Mađora na tri godine daju u zakup površinu oko Turističke palače ‘s pravom prvenstva produljenja ugovora i davanja u podzakup, uz popust od 20 posto za jednokratnu uplatu te da se dopušta postavljanje šanka uz ugovor o zakupu poslovnog prostora na 25 godina’.

Tako je omogućeno Mađorovim tvrtkama pribavljanje nepripadajuće imovinske koristi od razlike između plaćene zakupnine s popustom i punog iznosa podzakupnine u iznosu od najmanje 63 tisuće kuna te za neplaćanje naknade za postavljeni šank od 60 tisuća kuna, čime je Split tijekom trajanja sklopljenih ugovora godišnje ukupno oštećen za preko 123 tisuće kuna.