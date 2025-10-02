Završeno suđenje za dva bivša splitska gradonačelnika: sloboda ili zatvor za Baldasara i Buličića?

Došlo je do kraja suđenje za dva bivša splitska gradonačelnika te još šestoro optuženih, koje USKOK tereti za zlouporabu položaja i ovlasti, odnosno poticanje na to kazneno djelo.

Danas je u završnoj riječi zastupnica optužbe Natalija Petković detaljno elaborirala zašto smatra da su inkriminirana nedjela dokazana...

Optužbe za pogodovanje hotelu Luxe

A prema USKOK-u, Ivo Baldasar je između 8. srpnja 2014. do 28. ožujka 2017. kao gradonačelnik Splita sa Špirom Cokarićem, tadašnjim pročelnikom Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo Splita te Damirom Babićem, voditeljem Odsjeka za komunalne poslove Splita, na traženje Jasne Parčine i Josipa Čulića, voditelja hotela 'Luxe' u vlasništvu njene tvrtke, hotelu omogućio korištenje besplatnih ili povoljnijih parkirnih mjesta. Plaćalo se sto kuna, odnosno 400, umjesto puno više (kao jedini hotel u samom središtu imao je takvu 'povlasticu' iako je bilo još objekata, naglasila je tužiteljica) pa je tako gradski proračun oštećen za 463.700 kuna!

Sumnjivi ugovori oko Turističke palače

Prema drugoj točki optužnice Baldasara se tereti da je Cokariću i Natali Ribičić, voditeljici Pododsjeka za javne površine i pomorsko dobro te ujedno i predsjednici Komisije za utvrđivanje uvjeta za postavljanje ugostiteljskih terasa, naložio da tvrtkama Stipe Mađora na tri godine daju u zakup površinu oko Turističke palače 's pravom prvenstva produljenja ugovora i davanja u podzakup, uz popust od 20 posto za jednokratnu uplatu te da se dopušta postavljanje šanka uz ugovor o zakupu poslovnog prostora na 25 godina'.

Tako je bivši gradonačelnik omogućio Mađorovim firmama nepripadajuću imovinsku korist od 123 tisuće kuna.

Konačno, treća točka tereti Damira Babića da je na Baldasarov nalog, kojeg je pak 'zamolio' Miroslav Buličić, izdao nalog jednoj firmi da se poravna, asfaltira i postavi prometno ogledalo ispred Buličićeve kuće, što su radovi vrijedni oko 30 tisuća kuna koje je neosnovano platio Grad Split.

Završne riječi optužbe i obrane

Kaže tužiteljica Petković kako su optuženi prilagodili obranu tijeku dokaznog postupka pa je Baldasar uveo 'diskrecijsko pravo' po pitanju povoljnijih cijena za parkirališna mjesta za hotel Luxe...

Na drugoj strani sudnice od zastupnice USKOK-a redom najbolji odvjetnici u Splitu, okupila se prava creme dela creme: u obranu su uključeni velikani poput Vinka Ljubičića, Joška Čeha, Predraga Jelavića, Željka i Vinka Gulišije...

Baldasar se poziva na diskrecijsko pravo, dok odvjetnik Vinko Gulišija u svom završnom govoru naglasio kako njegov klijent 'poznaje propise iz domene njegove nadležnosti, no Damir Babić nije donosio odluke o povlaštenoj cijeni parkirališnih mjesta, niti je donosio zaključke niti potpisivao ugovore, a nitko nije ni kontaktirao s njim vezano za pripremu akata o dodjeli u zakup parkirališnih mjesta'. Što se tiče treće točke optužnice, postavljanje prometnog ogledala i uspornika, 'ležećih policajaca', obavljeno je na javnoj cesti za sve korisnike, a respektirana je procedura, kaže odvjetnik Vinko Gulišija koji je zatražio da se Damir Babić oslobodi.