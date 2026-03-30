Novi postav Muzeja grada Splita pohvaljen od arhitekata i ICOM-a, evo zašto ga morate vidjeti

U samo šest mjeseci od otvorenja, novi stalni postav Muzeja grada Splita već je dobio više važnih stručnih priznanja, a do kraja veljače kroz njega je prošlo gotovo 13 tisuća posjetitelja.

To govori i o vrijednosti projekta i o tome koliko je publika prepoznala prostor koji baštinu tumači suvremeno, promišljeno i živo.

Novi postav nominiran je za nagradu Bernardo Bernardi za najuspješnije ostvarenje na području oblikovanja i unutrašnjeg uređenja za 2025. godinu, projekt rekonstrukcije dobio je posebno priznanje Hrvatske komore arhitekata, dodijeljeno Antunu Sevšeku, Damiru Gamulinu i Ivi Vojnoviću, a ICOM Hrvatska uvrstio je novi stalni postav Muzeja grada Splita među projekte koji se posebno ističu primjenom suvremenih muzeoloških načela i praksi.

Od 1. travnja na snagu stupa i novo, ljetno radno vrijeme Muzeja, pa se novi stalni postav može razgledati od utorka do nedjelje, od 9 do 20 sati - pravi trenutak da ga posjetite ako još niste! - izvijestili su iz Muzeja grada Splita putem Facebooka.