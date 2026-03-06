Muzej grada Splita nominiran za UHA-inu nagradu „Bernardo Bernardi“

Novi stalni postav Muzeja grada Splita, kroz koji je u posljednjih nekoliko mjeseci prošlo gotovo 13 tisuća posjetitelja, smješten je u obnovljenom prostoru dvorišta i prizemne etaže Papalićeve palače, čija je rekonstrukcija nominirana za prestižnu nagradu „Bernardo Bernardi“ za najuspješnije ostvarenje na području oblikovanja i unutarnjeg uređenja za 2025. godinu, koju dodjeljuje Udruga hrvatskih arhitekata (UHA).

Projekt, čiji su autori arhitekti Damir Gamulin, Antun Sevšek i Ivo Vojnović, dio je šire obnove i reinterpretacije prostora Papalićeve palače realizirane u sklopu EU projekta „Palača života, grad mijena“. Riječ je o zahvatu koji je omogućio novo muzeološko čitanje prostora dvorišta i prizemlja, uz pažljivo integriranje arheoloških nalaza, suvremenog oblikovanja i multimedijalnih sadržaja.

Novi stalni postav Muzeja grada Splita posjetiteljima donosi cjelovitu priču o kontinuitetu života u Splitu, od antičkog razdoblja i transformacija Dioklecijanove palače, preko srednjovjekovnog razvoja grada do humanističkog kruga Dmine Papalića i Marka Marulića.

Ravnateljica Muzeja grada Splita Vesna Bulić Baketić istaknula je kako je nominacija veliko priznanje za sve koji su sudjelovali u realizaciji projekta te naglasila kako je tijekom provedbe ostvarena snažna suradnja između stručnog kadra Muzeja, autora stalnog postava te arhitekata i dizajnera.

„Izuzetno me raduje što je projekt rekonstrukcije dvorišta i prizemne etaže Muzeja grada Splita nominiran za nagradu Bernardo Bernardi za najuspješnije ostvarenje na području oblikovanja i unutrašnjeg uređenja za 2025. godinu. Tijekom provedbe ovog zaista jedinstvenog projekta ostvarena je iznimna sinergija između stručnog kadra Muzeja, autora stalnog postava te arhitekata i dizajnera. Upravo takva suradnja, temeljena na međusobnom razumijevanju i strukovnom prožimanju, bila je ključna za stvaranje prostora koji na suvremen način predstavlja bogatu arheološku baštinu“, istaknula je.

Dodala je kako prostor i dalje otkriva svoje mogućnosti kroz svakodnevni rad i susrete s publikom.

„Prostor, otvoren za posjetitelje od rujna 2025. godine, u proteklih nam je nekoliko mjeseci postupno otkrivao sve svoje osobine. I sami se još uvijek prilagođavamo životu u prostoru u kojem se susreću arheologija in situ i nova arhitektura. Kvaliteta komunikacije i suradnje svih uključenih najbolje se očituje upravo u samom prostoru - prostoru koji puno govori sam za sebe, ali i u pozitivnim reakcijama posjetitelja koje svakodnevno primamo“, zaključila je ravnateljica.

Nagrada „Bernardo Bernardi“ dodjeljuje se za najuspješnije ostvarenje na području oblikovanja i unutarnjeg uređenja, a nominacija projekta Muzeja grada Splita još je jedna potvrda kvalitete nedavno realizirane obnove i novog stalnog postava koji Papalićevu palaču ponovno pozicionira kao jedno od ključnih mjesta interpretacije povijesti Splita.

Na Godišnju izložbu ostvarenja hrvatskih arhitektica i arhitekata u 2025. godini prijavljeno je 77 radova, a otvorenje izložbe i dodjela Nagrada UHA-e planirani su sredinom 2026. godine.