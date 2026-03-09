Veliko priznanje! Novi postav Muzeja grada Splita jedno je od najboljih dizajnerskih ostvarenja godine

Rekonstrukcija dvorišta i prizemne etaže Papalićeve palače, u kojoj djeluje Muzej grada Splita, nominirana je za nagradu Bernardo Bernardi za najuspješnije ostvarenje na području oblikovanja i unutrašnjeg uređenja za 2025. godinu. Autorski tim Damir Gamulin, Antun Sevšek i Ivo Vojnović ovim je projektom potpisao arhitektonsko-dizajnerski zahvat koji je struka već prepoznala kao jedan od najrelevantnijih u godini.

Upravo je ta nominacija dodatna potvrda kvalitete projekta Palača života – grad mijena, usmjerenom na obnovu i valorizaciju povijesne jezgre s Dioklecijanovom palačom u središtu, koji je Splitu donio jedan od najzanimljivijih muzejskih iskoraka posljednjih godina. Nakon temeljite obnove prizemlja i dvorišta Muzej grada Splita predstavio je novi stalni postav koji arheologiju i povijest grada interpretira kao živ, dinamičan i komunikativan prostor, piše Journal.hr.

Muzej kao živi prostor interpretacije baštine

Smješten u povijesnoj Papalićevoj palači, unutar UNESCO-ove zaštićene jezgre, Muzej je novim stalnim postavom napravio snažan odmak od tradicionalne muzeološke prakse. Prostor više nije tek kulisa izložbe, no aktivni sudionik priče u kojem arheološki slojevi nisu skriveni, nego pažljivo interpretirani kao dio suvremenog iskustva posjetitelja.

Rezultat je to dvogodišnjeg interdisciplinarnog rada arheologa, konzervatora, restauratora, povjesničara umjetnosti i muzeologa koji su zajednički razvili koncept u kojem arheologija nije statična kategorija, nego proces, stalno otkrivanje, istraživanje i razumijevanje grada. Upravo takav pristup pokazao se iznimno uspješnim: reakcije domaće i strane publike potvrđuju da suvremeni muzejski prostori danas više nisu mjesta tihe kontemplacije, već prostori susreta, dijaloga i autentičnog iskustva.

Ravnateljica Muzeja grada Splita Vesna Bulić Baketić istaknula je da je nominacija veliko priznanje za sve koji su sudjelovali u realizaciji projekta te naglasila kako je tijekom provedbe ostvarena snažna suradnja između stručnog kadra Muzeja, autora stalnog postava te arhitekata i dizajnera.

Izuzetno me raduje što je projekt rekonstrukcije dvorišta i prizemne etaže Muzeja grada Splita nominiran za nagradu Bernardo Bernardi za najuspješnije ostvarenje na području oblikovanja i unutrašnjeg uređenja za 2025. godinu. Tijekom provedbe ovog zaista jedinstvenog projekta ostvarena je iznimna sinergija između stručnog kadra Muzeja, autora stalnog postava te arhitekata i dizajnera. Upravo takva suradnja, temeljena na međusobnom razumijevanju i strukovnom prožimanju, bila je ključna za stvaranje prostora koji na suvremen način predstavlja bogatu arheološku baštinu, istaknula je.

Grad koji živi svoju povijest

Vrijednost projekta dodatno je potvrđena Posebnim priznanjem u kategoriji Inovativne i održive muzejske prakse koje dodjeljuje ICOM Hrvatska. Projekt pokazuje kako se kulturna baština može integrirati u održivi razvoj lokalne zajednice, bez gubitka autentičnosti. U vremenu kada povijesne jezgre europskih gradova često balansiraju između turizma i očuvanja identiteta, splitski primjer nudi model promišljenog upravljanja prostorom.

Novi stalni postav Muzeja grada Splita posjetiteljima donosi cjelovitu priču o kontinuitetu života u Splitu, od antičkog razdoblja i transformacija Dioklecijanove palače, preko srednjovjekovnog razvoja grada do humanističkog kruga Dmine Papalića i Marka Marulića. Ne donosi samo estetski i konceptualni iskorak, već redefinira odnos grada prema vlastitoj povijesti. Grad pod Marijanom se ovdje ne prikazuje kao zamrznuta razglednica Mediterana, već kao organizam u stalnoj mijeni te grad koji živi unutar svojih antičkih zidina i svakodnevno ispisuje nove slojeve povijesti.