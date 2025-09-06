NOVI POMOR KRAVA U DALMACIJI Pronađeno desetak uginulih krava: Je li riječ o bedrenici?

U dolini Neretve, na predjelu Luka koji pripada gradu Opuzenu, pronađeno je desetak uginulih krava. Na njima nisu uočene prostrijelne rane pa lokalno stanovništvo sumnja na pojavu bedrenice. Da situacija bude gora, riječ je o kravama koje bez nadzora tumaraju tim područjem stvarajući veliku štetu lokalnim poljoprivrednicima.

Desetak uginulih krava uzbunilo je cijelu dolinu Neretve. Susjedni stočari tvrde: bojimo se za svoja stada.

- Bojim se i za sebe jer imam 110 ovaca, hoće li doći bedrenica, kilometar od mene su te krave uginule. I ja sam imao pet mrtvih ovaca, i onda san zvao Zagreb, nisam moga dobiti nikako veterinara i onda je došao veterinar iz Imotskoga, izvadio krv i sve je uredu. Ali trebaš čekati 10 dana da on dođe, govori za HRT Dinko Ujdur, Kravac.

- Sad se pojavila ta bolest, ima mrtvih - jučer je bilo. Pokupila je veterinarska služba negdje oko 10, 12, nije više moglo stati. Ima još tu u Lukama živih, ima gdje god hoćete, od Banje, Desana do Rujnice, Podrujnice, kaže Ante Golemac, Komin.

Grad Opuzen odmah je reagirao.

- Komunalni redar je odmah izašao, izvršio nadzor. Obavijestio nadležne službe, policiju i veterinarskog inspektora. Veterinarski inspektor je sastavio zapisnik, mi smo obavijestili ovlaštenog koncesionara da prikupi lešine, one su prikupljene, i po nalogu veterinarskog inspektora upućene su u Zagreb, u Hrvatski veterinarski institut, kaže Ivan Mataga, gradonačelnik Opuzena.

Problem s napuštenom stokom ponavlja se godinama: nakon poziva Grada, na koji se nitko nije odazvao, ove krave proglašene su napuštenim životinjama. Ipak, susjedni stočari tvrde: svi dobro znaju komu pripadaju.

- Ne možemo ostati ovdje, neki su ljudi već odustali. Zagradiš - on dođe i sruši. I sad kaže da nisu njegove krave: on neka kaže da nisu njegove krave, ja ću priznati da su moje krave i pokupiti ih, govori Ante Golemac, Komin.

- A, zna se sve. Treba pitati inspektora, veterinara, sve se zna čije su, dodaje Dinko Ujdur, Krvavac.

Veterinarski institut trebao bi ustanoviti od čega su uginule krave, je li zaista riječ o bedrenici. Do tada, krave će i dalje slobodno lutati.