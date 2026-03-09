Novi istup Maje Đerek: "Prijetili su mi otkazom, sada me gone i sudski"

Slučaj za koji Maja Đerek tvrdi da pokazuje kako politički utjecajne osobe pokušavaju ušutkati službenike i obračunavati se s onima koji javno progovore o pritiscima, ponovno je otvoren njezinim novim priopćenjem upućenim medijima. U tekstu koji potpisuje osobno, Đerek iznosi teške optužbe na račun političarke Viktorije Knežević, tvrdeći da je nakon javnog progovaranja o navodnim pritiscima završila na sudu.

Đerek pritom naglašava da istupa kao građanka Republike Hrvatske, a ne kao zaposlenica Državnih nekretnina d.o.o. U priopćenju navodi da ju je Knežević tužila zbog navodne štete nakon što je javno iznijela informacije o pritiscima kojima je, kako tvrdi, bila izložena dok je radila kao gradska službenica. Prema navodima iz priopćenja, Đerek tvrdi da joj je svojedobno bilo zaprijećeno gubitkom radnog mjesta i "putem bez povratka" ako ne postupi po političkim nalozima. Dodaje i kako se od nje tužbom traži 15.000 eura naknade štete.

Poručuje da će osobno doći iz Zagreba u Dubrovnik

U priopćenju također navodi da je Knežević pokušala osporiti svoj politički karakter, iako je, prema tvrdnjama Đerek, mijenjala više političkih stranaka. Osvrće se i na okolnosti sudskog postupka, tvrdeći da je tražila premještaj procesa s dubrovačkog suda jer je Knežević, kako navodi, dugogodišnja dubrovačka odvjetnica i politički utjecajna osoba koja osobno poznaje suce, no da je taj zahtjev odbijen.

Unatoč svemu, poručuje da će osobno doći iz Zagreba u Dubrovnik kako bi iznijela svoju obranu, iako smatra da su joj izgledi mali u, kako navodi, takvim političkim i sudskim okolnostima.

Priopćenje Maje Đerek: "Nakon što sam javno iznijela, i dokazima potkrijepila, informaciju kako mi je svojedobno političarka Viktorija Knežević prijetila gubitkom radnog mjesta i "putem bez povratka" ako ne postupim po političkim nalozima, ista me je odlučila sudskim putem goniti te tražiti nevjerojatnih 15.000 eura naknade štete. Budući da je u međuvremenu političarka Viktorija Knežević završila pod istragom europskih istražitelja zbog štete od 300.000 eura, iz ljudskih sam joj razloga odlučila sama ponuditi mirno rješenje i povlačenje tužbe. Međutim, iako se političarka Knežević nalazi u nezavidnoj situaciji, isto je odlučila neprihvatljivo uvjetovati i time nastaviti s mojim progonom. Tijekom cijelog sudskog spora političarka Knežević tvrdi kako ona zapravo nije bila političarka, iako je promijenila 5 političkih stranaka. Također, tvrdi kako joj je mojim istupom nanesena šteta, a nedugo nakon toga je instalirana u Sabor, na plaću od 4.000 eura. Dakle, apsurd za apsurdom. Iz svega proizlazi kako sam političarki Knežević baš ja kao službenica najveća meta, koju treba poniziti i na njoj se dodatno obogatiti. Smatram da javnost, također, treba biti upoznata s činjenicom kako sam tražila premještaj sudskog procesa sa dubrovačkog suda, budući da je Viktorija Knežević dugogodišnja dubrovačka odvjetnica i politički utjecajna osoba te osobno poznaje suce. No, sud je moj zahtjev glatko odbio. Predmet je dodijelio svježe imenovanoj sutkinji. Usprkos svemu tome, odlučila sam osobno doći iz Zagreba u Dubrovnik iznijeti svoju obranu, iako sam svjesna kako su mi male šanse u takvim (političkim i sudskim) okolnostima. Budući da je političarka Knežević odlučila kako sam baš ja njezina najveća meta, omogućit ću joj da završi ono što je naumila u suradnji sa svojim nalogodavcima. Nakon toga se napokon i otvoreno može pridružiti svojoj 6. političkoj stranci, jedinoj stranci koja tako postupa sa službenicima i novinarima. No, ušutkati i obeshrabriti me neće. Ni ona niti njoj slični."