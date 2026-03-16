Novi 'incident' na poznatom splitskom raskrižju: Pogledajte što je ovaj vozač/ica učinio, sve je snimljeno

Izrazito prometno raskrižje kod splitske bolnice u subotu je ponovno postalo 'scena' nesavjesne vožnje kada je jedan vozač projurio kroz crveno svjetlo, unatoč opasnosti po druge sudionike u prometu.

Podsjetimo, prolazak kroz crveno svjetlo jedan je od najtežih i najopasnijih prometnih prekršaja. Kazna za ovaj prekršaj iznosi od 390 do 2.650 eura, uz oduzimanje vozačke dozvole za recidiviste na najmanje 6, odnosno 12 mjeseci, te mogućnost izricanja kazne zatvora do 60 dana. To je određeno Zakonom o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ br. 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 92/14., 64/15., 108/17., 70/19., 42/20., 85/22. i 114/22. – dalje: ZSPC), koji u odredbama članka 58. do 62. uređuje promet na raskrižju, uključujući i postupanje u tzv. semaforiziranim raskrižjima.

U trenutku kada su vozači u traci do njega dobili zeleno svjetlo na semaforu za skretanje lijevo, vozač iz srednje trake krenuo je ravno kroz raskrižje. Srećom, nije bilo posljedica jer je vozač čija je kamera snimila cijeli prizor također imao zeleno za skretanje lijevo i bio je koncentriran na vožnju.

Ovakve situacije se, ne samo na ovom raskrižju već i drugdje po gradu, događaju se učestalo.

Prolazak kroz crveno svjetlo jedan je od najopasnijih prometnih prekršaja, a kazne su visoke od 390 do 2.650 eura, uz mogućnost oduzimanja vozačke dozvole i zatvora za recidiviste. No, pitamo se, je li ovakva kazna dovoljna da vozače zaista odvrati od rizika?

Smatrate li da je kazna za prolazak kroz crveno svjetlo preblaga, primjerena ili prestroga?

