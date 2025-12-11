Novi europski debakl Dinama

Dinamo je izgubio 1:3 na Maksimiru od Betisa u šestom kolu Europa lige. Španjolska momčad sve je riješila u prvom dijelu kada je između 31. i 38. minute postigla tri pogotka. Sve je počelo autogolom Sergija Domingueza, a nastavilo se pogotcima Rodriga Riquelmea i Antonyja. Počasni gol za Dinamo zabio je Niko Galešić u 89. minuti, piše Index.

Dinamo je tako upisao treći uzastopni poraz u Europa ligi i sa sedam osvojenih bodova pao na 25. mjesto tablice u ovom trenutku. Betis je dva kola prije kraja ligaške faze drugi s 14 bodova.