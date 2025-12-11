Close Menu

Novi europski debakl Dinama

Dinamo je tako upisao treći uzastopni poraz u Europa ligi
Mario Kovačević

Dinamo je izgubio 1:3 na Maksimiru od Betisa u šestom kolu Europa lige. Španjolska momčad sve je riješila u prvom dijelu kada je između 31. i 38. minute postigla tri pogotka. Sve je počelo autogolom Sergija Domingueza, a nastavilo se pogotcima Rodriga Riquelmea i Antonyja. Počasni gol za Dinamo zabio je Niko Galešić u 89. minuti, piše Index.

Dinamo je tako upisao treći uzastopni poraz u Europa ligi i sa sedam osvojenih bodova pao na 25. mjesto tablice u ovom trenutku. Betis je dva kola prije kraja ligaške faze drugi s 14 bodova.

Tablice omogućuje Sofascore
Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0