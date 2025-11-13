NOVI DETALJI Turski Airtractor srušio se kod Senja. Vatrogasci: "Požar je zahvatio prednji dio zrakoplova, a kada smo prišli bliže..."

Turski Airtractor srušio se u četvrtak oko 17 sati u mjestu Krivi Put, nedaleko od Senja.

Reproter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić je o nesreći razgovarao s Josom Živkovićem, voditeljem Službe civilne zaštite Gospić.

"Nakon što je zaprimljena dojava, angažirane su hitne službe. U zrakoplovu se nalazila jedna osoba, a u tijeku je osiguravanje mjesta nesreće. Istražitelji za zrakoplovne nesreće će provesti istragu", rekao je Živković.

Vatrogasci su nakon dojave o padu zrakoplova koji gori prvi stigli na teren.

Za Dnevnik Nove TV je incident prokomentirao i Zvonimir Lončarić, županijski vatrogasni zapovjednik.

"Čim su stigli na teren započelo se s gašenjem, a požar je vrlo brzo lokaliziran, oko 18 sati", rekao je.

Kako kaže, vatrogasce je dočekala vrlo neugodna scena. "Požar je zahvatio prednji dio zrakoplova. Kada su prišli bliže zrakoplovu, pronašli su jedno tijelo koje je već bilo karbonizirano", nadodao je.

Pretpostavlja da će se očevid mjesta nesreće obaviti ujutro, a vatrogasci će ostati dežurati na terenu ukoliko bude potrebe za intervencijom.