Novi detalji tragedije: Jota autom krenuo za Liverpool jer nije smio letjeti

Svijet nogometa zavijen je u crno nakon šokantne vijesti da je portugalski reprezentativac i napadač Liverpoola, Diogo Jota, poginuo u 29. godini života. U stravičnoj prometnoj nesreći koja se dogodila u Španjolskoj život je izgubio i njegov mlađi brat, 25-godišnji André Silva, također profesionalni nogometaš u portugalskoj drugoj ligi. Tragedija se dogodila samo 11 dana nakon što se Jota vjenčao sa svojom dugogodišnjom partnericom, a na kobni put automobilom krenuo je jer zbog lakšeg operativnog zahvata nije smio letjeti zrakoplovom, piše BBC.

Vijest o smrti dvojice braće odjeknula je globalno, a od omiljenog igrača opraštaju se klubovi, suigrači, navijači i cjelokupna sportska javnost, ističući ne samo njegov nogometni talent, već i izvanredne ljudske kvalitete, prenosi 24sata.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kobni put nakon vjenčanja iz snova

Prema izvješću španjolske Civilne garde, nesreća se dogodila u četvrtak oko pola sata iza ponoći u provinciji Zamora. Braća su putovala u Lamborghiniju kad im je, prilikom pretjecanja, puknula guma. Automobil je sletio s ceste i potom se zapalio.

Diogo Jota se vraćao u Englesku kako bi se u ponedjeljak pridružio pripremama Liverpoola za novu sezonu. Zbog nedavnog manjeg kirurškog zahvata, liječnici su mu savjetovali da izbjegava letenje. Stoga je planirao putovati automobilom od Porta do Santandera na sjeveru Španjolske, odakle je trajektom trebao nastaviti put prema Liverpoolu. Na isti način je i doputovao iz Engleske u Portugal.

Tragedija je tim veća što se dogodila neposredno nakon najsretnijih trenutaka u njegovom životu. Jota se 22. lipnja vjenčao s dugogodišnjom partnericom Rute Cardoso, s kojom ima troje djece. Na društvenim mrežama objavio je fotografije s vjenčanja, nazvavši se "sretnikom". Sada, umjesto slavlja, obitelj proživljava nezamislivu bol. Njegov brat André Silva (25) bio je nogometaš portugalskog drugoligaša Penafiela.

'Izgubili smo dva sina, dva brata'

Reakcije na ovu strašnu vijest stižu sa svih strana svijeta, a u prvom planu nije samo tuga zbog gubitka vrhunskog sportaša, već i zbog ljudske tragedije koja je pogodila jednu obitelj.

"Ovo je razarajuća vijest. Obitelj je u jednom tragičnom trenutku izgubila dva brata. Ne jednog nogometaša, već dva brata, dva sina. Par pun života, pun slavljeničkog duha nakon Diogovog vjenčanja, a sada su jednostavno nestali", napisao je Neil Atkinson s portala The Anfield Wrap, dodajući kako WhatsApp grupe navijača oplakuju mladog oca, a ne igrača koji je s Liverpoolom osvojio sve domaće trofeje.

Nogometni novinar Henry Winter nazvao je događaj "ljudskom tragedijom".

"Prije dva tjedna objavljivao je fotografije s vjenčanja sa svojom ljubavi iz djetinjstva i njihovo troje prekrasne djece. Ovo je očajna vijest na ljudskoj razini."

Iz Liverpoola su poručili da su shrvani gubitkom igrača kojeg su 2020. doveli iz Wolvesa za 41 milijun eura. U dresu "redsa" zabio je 65 golova u 182 nastupa, osvojivši Premier ligu, FA kup i Liga kup. Njegov bivši klub Wolves oprostio se riječima: "Srca su nam slomljena. Dioga su obožavali naši navijači, voljeli su ga suigrači i cijenili svi koji su s njim radili. Sjećanja koja je stvorio nikada neće biti zaboravljena."

Svijet nogometa u suzama

Sućut su izrazili brojni premierligaški klubovi, uključujući Manchester United, Manchester City, Chelsea i Everton, pokazujući jedinstvo u trenucima velike tuge.

Portugalski nogometni savez (FPF) objavio je: "Portugalski nogomet je potpuno uništen. Diogo Jota je bio puno više od izvanrednog igrača; bio je izvanredna osoba, poštovan od svih suigrača i protivnika, netko sa zaraznom radošću. Izgubili smo dva prvaka."

Predsjednik Porta Andre Villas-Boas dodao je:

- Ovo je trenutak duboke potresenosti za sve navijače Porta i sve Portugalce. Nogomet je izgubio dva velika čovjeka.

Navijači se na društvenim mrežama opraštaju od svog heroja.

"Neke zvijezde sjaje prejako, ali ne dovoljno dugo. On je bio jedna od njih", napisala je navijačica Clare. "Njegova pjesma odzvanjat će Anfieldom desetljeće i više. Počivao u miru, You'll Never Walk Alone", poručio je navijač Joe.

Diogo Jota ostavio je neizbrisiv trag kao igrač poznat po inteligenciji, instinktu za gol i neumornom duhu. No pamtit će ga se i kao predanog supruga i oca, čovjeka koji je, kako su mnogi istaknuli, uvijek igrao s osmijehom na licu. Njegov prerani odlazak predstavlja nenadoknadiv gubitak za njegovu obitelj, prijatelje i cijeli nogometni svijet.