Novi detalji požara u zgradi Vjesnika: Skupina mladih ušla je u zgradu 'iza leđa' zaštitaru?!

Maloljetnik kojega je uhitila zagrebačka policija zbog sumnje u moguću povezanost s požarom, koji je u ponedjeljak navečer izbio u zgradi Vjesnika, do završetka ovog izdanja još je bio na kriminalističkom istraživanju. Budući da je ono u vrlo ranoj fazi, a istražitelji i stručnjaci iz Centra “Ivan Vučetić” još nisu imali priliku ući u neboder i obaviti očevid te prikupiti materijalne dokaze na mjestu događaja, jasno je zbog čega je policija vrlo oprezna oko toga što komunicira u javnosti. Kako je prvi objavio Jutarnji list, policajcima se javio maloljetnik koji je rekao da je sa skupinom drugih mlađih osoba bio u zgradi Vjesnika kritične večeri. Navodno je rekao da su se htjeli popeti na vrh nebodera, ali su na zadnjim katovima naišli na zaključana vrata pa nisu mogli dalje, piše 24 sata.

Jedan mladić iz skupine u jednom je trenutku počeo paliti kartone, a vatra se ubrzo proširila. Tad su se svi, ispričala je navodno ta osoba policiji, razbježali i napustili zgradu Vjesnika. Riječ je uglavnom o maloljetnim osobama koje navodno žive u okolici Vjesnika.

Iz zagrebačke policije priopćili su da su od trenutka saznanja za požar u poslovnoj zgradi Vjesnika, odnosno od početka, uz osiguranje mjesta događaja i poduzimanja mjera radi sigurnosti građana, započeli kriminalističko istraživanje.

- U početnoj fazi, kad govorimo o izvidima, od iznimne je važnosti žurno i neometano prikupiti obavijesti od svih osoba koje policiji mogu dati korisna saznanja o događaju, te je otegotna okolnost kad se informacije i saznanja javno objave. Naime, navedeno može otežati policijski posao te dovodi u rizik da informacije dođu i do osoba koje je potrebno obuhvatiti kriminalističkim istraživanjem, a za koje se doznalo upravo u toj početnoj fazi izvida. Potvrđujemo da je dosadašnjim kriminalističkim istraživanjem bilo obuhvaćeno nekoliko mlađih osoba, od kojih je jedna uhićena i nad njom se provodi kriminalističko istraživanje. Budući da nam je važno pravovremeno informiranje, vođeni primarno interesom učinkovitog kriminalističkog istraživanja, čim okolnosti to dozvole, dodatno ćemo informirati javnost - priopćili su iz policije.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinoć nije mogao potvrditi je li se mladić sam javio policiji. Rekao je da nisu svi ni bili muškog spola te da su većina maloljetnici, a ima i mlađih punoljetnika.

Jedno od pitanja koje se nameće je kako su ušli u zgradu. Kako doznajemo, to vjerojatno nije bilo tako teško kao što bi netko mogao očekivati. Naime, ulaza u bivši Vjesnikov kompleks ima četiri ili pet, nekad su tamo bile tri ili četiri porte, a na svakoj je bio po jedan zaštitar cijeli dan i noć. Danas, kažu nam upućeni, zaštitari su samo na glavnom ulazu. Moguće je tako da su ušli s neke od bočnih strana, gdje još stoje prazne kućice u kojima su nekad bili portiri. Kompleks je ograđen ogradom, no ona nije jako visoka, a u jednom dijelu kompleksa postoji prolaz koji navodno spaja sve i iz kojega se može doći u neboder. S obzirom na to da se dio zgrade ne koristi i, izgledno je, loše je održavan, moguće je i da su naišli na otvorena vrata ili izbijene prozore i tuda ušli u zgradu. Jednom kad su ušli u neboder i krenuli stubištem, došli su sve do 15. kata i dalje nisu mogli.

- Smiješno je da su ti dečki ušli u zgradu i mogli ići do zadnjeg kata. Zašto nema protuprovalnih vrata, gdje je fizička i tehnička zaštita? Pod fizičku zaštitu spadaju ograde, protuprovalna vrata, rešetke na prozorima, a tehnička zaštita su nadzorne kamere, alarmni sustavi, bučni ili tihi alarm. Dakle, nije bilo adekvatne zaštite - zaključuje mag. ing. sigurnosti i zaštite od požara Ivan Ožanić, dugogodišnji iskusni vještak.

Kaže da ako je netko i palio karton, vatra se brzo proširila do jačih gorivih materijala, drva, šperploče, plastike...

- Katovi koji su gore izgorjeli su od ventilacije, a katovi koji su dolje gorjeli su od električnih vodova. Jer se to počne topiti te padati dolje i kapati. Vatrootporne zaklopke su za ventilaciju, ali oni su trebali imati i te jastučiće, vrećice napunjene kao nekakvim prahom, i to se nagura između kablova. Kad kablovi počnu gorjeti, ta prašina zatvori otvor. Zaštita je morala biti, to je propust onoga tko održava zgradu - kaže stručnjak.

Ima i prijedlog rješenja prometnog kolapsa.

- Prvo se sve mora ohladiti. Kad se ohladi, trebaju staviti mrežu sa sjeverne strane odozgora do dolje, no ona je samo za sitne stvari, komadiće i da pješaci ne prolaze. Grad Zagreb mogao bi napraviti ‘tunel’ od Savske ceste skroz do polovice Cvjetnog naselja. To može biti samo metalna konstrukcija s krovom od hrastovih dasaka debljine pet centimetara da ne bi kakav prozor pao na auto, rešetkasti nosači - kaže nam Ožanić.