Novi ciklus programa SplitTendencies: Suvremene tendencije u arhitekturi u organizaciji FGAG-a

Program započinje 24. listopada 2025. jednodnevnim simpozijem u foyeru Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu, nakon čega slijedi niz pojedinačnih predavanja koja će se održavati tijekom akademske godine na FGAG-u.

Kroz pozvana predavanja, program SplitTendencies istražuje suvremene tendencije u arhitekturi te otvara prostor za raspravu o aktualnim arhitektonskim temama – kontekstualnosti, javnom prostoru, priuštivom stanovanju, novim materijalima i arhitektonskim rješenjima u kontekstu klimatskih promjena. Ovogodišnji program SplitTendencies 2025–26 kurirao je arhitekt i profesor na FGAG-u Hrvoje Njirić. Ova platforma, kroz predavanja koja su javna, besplatna i otvorena svim građanima, ima za cilj potaknuti dijalog o arhitekturi između akademske zajednice, stručnjaka i zainteresirane javnosti.

U okviru uvodnog simpozija predavanje će održati Juan Herreros, istaknuti španjolski arhitekt i profesor na Sveučilištu Columbia u New Yorku, čiji rad povezuje istraživanje i praksu kroz projekte svih mjerila – od umjetničkih instalacija do velikih kulturnih i urbanih kompleksa. Njegov ured poznat je po stvaranju arhitekture u kojoj tehnički, logistički i subjektivni aspekti imaju jednaku važnost, te po interdisciplinarnom pristupu razvoju održivih i participativnih urbanih strategija. Uz njega će na simpoziju sudjelovati Andreas Frank, partner u švicarskom uredu ':mlzd', koji će predstaviti recentne projekte ureda – među njima i novi stadion u Lausannei.

Njihov rad istražuje odnos suvremenog oblikovanja, nasljeđa i održivosti, donoseći u fokus pitanje prostorne i društvene transformacije u različitim mjerilima.

Platforma SplitTendencies također pruža prostor mladim arhitektima i novim praksama. Svoje će projekte na simpoziju tako predstaviti mladi splitski ured 'Prostorne taktike', koji je nedavno zadobio pažnju relevantnih stručnih platformi poput Domusa i Dezeena s projektom pješačkog mosta u Trogiru, te sarajevski arhitekti Jasmin Sirćo, Nedim Mutevelić i Edin Zoletić, predstavnici nove generacije arhitekata iz Sarajeva.

Nakon uvodnog simpozija, program se nastavlja gostovanjima renomiranih arhitekata na FGAG u. Već 11. studenoga predavanje na FGAG-u će održati Cristina Díaz i Efrén García ('amid.cero9', Madrid), dok su u proljetnom dijelu programa najavljena predavanja Tine Gregorič ('dekleva gregorič architects', Ljubljana, Beč), Manuela Bailo Estevea (BAILORULL ADD+, Barcelona), a s posebnim uzbuđenjem iščekujemo predavanja čileanskog ureda 'Pezo von Ellrichshausen' te Antona García-Abrila ('Ensamble Studio', Madrid, Boston).

Svi detalji o programu i predavačima dostupni su na službenoj stranici.