NOVE FOTOGRAFIJE Evo kako je bilo na sjednici Skupštine povodom 100 godina HPD-a Mosor

U Hrvatskom narodnom kazalištu u nedjelju je održan središnji događaj velike proslave 100. obljetnice osnutka Hrvatskog planinarskog društva Mosor. Riječ je o svečanoj sjednici Skupštine za koju su se članovi Društva pripremali mjesecima, a završne organizacijske aktivnosti intenzivirane su posljednjih tjedana. Skup mosoraša, predvođen članovima Upravnog odbora, potrudio se organizirati događaj kojim su na primjeren način ugostili brojne uzvanike i obilježili stoljeće djelovanja Društva.

Program otvoren pjesmom i himnom Društva

Svečani program otvorila je voditeljica, dugogodišnja članica Mosora Luči Lončar, prigodnom pjesmom "San u kamenu" Jure Kaštelana. Nakon toga najavljena je i himna Društva koju je izveo mosoraški veteran dr. Miro Jurinović, a izvedba je, kako je istaknuto, posebno dojmila okupljene.

U nastavku su upućeni pozdravi gostima, a prikazan je i video koji je podsjetio na povijest Društva te značajna postignuća članova tijekom prvih sto godina djelovanja. Predsjednik HPD-a Mosor Ivica Sorić potom je predstavio najvažnije projekte i aktivnosti po sekcijama u tekućoj godini, kao i planove za nastavak rada.

Plaketa HPS-a i dodjela priznanja zaslužnim članovima

Okupljenima se obratio i predsjednik Hrvatskog planinarskog saveza Darko Berljak, govoreći o hrvatskom planinarstvu te čestitajući Društvu na jubileju. Tom prilikom predsjedniku Ivici Soriću uručio je prigodnu Plaketu HPS-a povodom 100 godina djelovanja HPD-a Mosor.

Središnji dio proslave obilježila je dodjela priznanja zaslužnim članovima. Predsjednik Izvršnog odbora HPS-a dr. sc. Igor Eterović dodijelio je brončana, srebrna i zlatna priznanja te plakete HPS-a – najviši stupanj priznanja koji se planinarima dodjeljuje za životno djelo, izuzetne zasluge i dugogodišnji doprinos razvoju planinarstva u Hrvatskoj. Plakete su dobili predsjednik Ivica Sorić, dopredsjednica Sonja Nikolin i član Upravnog odbora Ivan Bućan.

Zahvalnice suradnicima i poruke zahvale

Na kraju svečanosti uručene su zahvalnice institucijama i organizacijama koje su svojim radom, suradnjom i potporom pridonosile djelovanju i razvoju Društva. Među njima su Grad Split, Splitsko-dalmatinska županija, Turistička zajednica, Hrvatski planinarski savez, HGSS Stanica Split, Stanica vodiča Split, Splitski savez sportova, Fotoklub Split, 395. eskadrila transportnih helikoptera, obitelji Gruica i Korda te mjesni odbori Sitno Gornje, Sitno Donje i Žrnovnica.

Mosoraši su uputili zahvale i svim predsjednicima i predstavnicima planinarskih društava te gostima koji su se odazvali proslavi, kao i onima koji su sudjelovali u programu. Posebno su zahvalili voditeljici Luči Lončar, dr. Miru Jurinoviću na izvedbi himne, Ivanu Pavlovu – autoru jubilarnog filma o povijesti Mosora, FA Jedinstvo na plesnim točkama te fotografima Ivanu i Dariu. Najveća zahvala upućena je svim mosorašima, istaknuvši kako upravo oni čine Društvo živim već punih sto godina.

Obilježavanje 100. obljetnice nastavlja se i u danima koji slijede. Članovi i prijatelji Društva pozvani su da se u četvrtak, 11. prosinca u 20 sati, pridruže rođendanskom partyju u klubu Vanilla. U petak, 12. prosinca u 18 sati, u Kući slave splitskog sporta u Sportskom centru Gripe (Osječka 11) održat će se promocija knjige Hrvatsko planinarsko društvo "Mosor" Split 1925. – 2025.

"Vidimo se", poručuju iz HPD-a Mosor.