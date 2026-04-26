Nova tragedija u dvorištu kuće: Muškarac poginuo dok je popravljao prikolicu

Šezdesetsedmogodišnji muškarac poginuo je u petak u Rovinju u nesretnom slučaju, objavili su iz Policijske uprave istarske.

Tragedija se dogodila u dvorištu kuće u Ulici Montero u Rovinju kada je 67-godišnjak popravljao dijelove traktorske prikolice. Tada je došlo do popuštanja potpornja koji su pridržavali prikolicu. "

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Dio prikolice prignječio je muškarca te je on preminuo", priopćili su iz policije.

Tijelo stradalog prevezeno je na Odjel patologije pulske bolnice radi obavljanja obdukcije.