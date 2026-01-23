Nova snimka otkriva detalje Kolindinog skoka u ledeno more na Antarktici

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ponovno je u središtu pozornosti javnosti, ovaj put zbog nove snimke koja njezin skok u ledeno more na Antarktici prikazuje iz dosad neviđene perspektive.

Na videu se vidi kako bosonoga stoji na rubu gumenog čamca, dok joj je oko struka vezan sigurnosni konop koji pridržava član posade. Upravo taj detalj dodatno naglašava zahtjevnost cijelog pothvata, ali i činjenicu da je sve bilo pomno isplanirano s obzirom na ekstremne uvjete u kojima je snimka nastala.

Zabilježeno je i kako je iz ledenog mora izronila gotovo trenutačno, nakon čega je podignutim palčevima poslala jasnu poruku da je sve prošlo u najboljem redu. Osmijeh i spontana gesta izazvali su brojne reakcije na društvenim mrežama, gdje joj pratitelji upućuju pohvale za hrabrost i avanturistički duh.

Podsjetimo, prva snimka ove nesvakidašnje avanture objavljena je prije nekoliko dana, a dio javnosti tada je sumnjao da je riječ o videozapisu generiranom umjetnom inteligencijom.