Nova regulacija kod Dugopolja već stvara nervozu: HAC najavio dugotrajne radove, građani očekuju prometni kolaps

Hrvatske autoceste objavile su detalje privremene regulacije prometa na čvoru Split (Dugopolje), jednoj od ključnih točaka povezivanja Splita s autocestom A1, gdje se zbog nastavka dogradnje i rekonstrukcije promet već drugi tjedan odvija otežano. Nova regulacija uvedena je 7. siječnja, a danas, 15. siječnja, vozači i dalje moraju računati na usporavanja, gužve i izmijenjene pravce kretanja, dok bi radovi, prema planu, trebali potrajati do 12. lipnja 2026. godine.

Kako ističu Hrvatske autoceste, riječ je o tehnički i sigurnosno iznimno zahtjevnom projektu jer se radovi izvode pod prometom, pri čemu je čvor Split trenutno jedina izravna veza Splita s A1. Cilj rekonstrukcije je povećanje kapaciteta i protočnosti, posebno u ljetnim mjesecima kada se na ovom području učestalo stvaraju zastoji.

No, kako doznajemo, dio građana i vozača smatra da će se, unatoč najavljenim poboljšanjima, u praksi često stvarati prometni kaos, osobito u udarnim terminima, vikendima i tijekom turističke sezone. Upozoravaju da bi svako dodatno ograničenje ili nepredviđeni prekid mogao izazvati lančane gužve na prilazima gradu i prema Dugopolju.

Što se radi na čvoru Split

Radovi su podijeljeni u faze. Prva faza, dogradnja izlazne trake u smjeru Zagreb – Split, završena je i puštena u promet. U tijeku je faza koja objedinjuje ranije planirane drugu i treću fazu, a uključuje dogradnju izlaznih trakova za smjer Zagreb i smjer Dubrovnik, proširenje nadvožnjaka za smjer Dubrovnik – Split te proširenje rotora Podi (nakon naplate u smjeru Splita) dodavanjem dodatnog prometnog traka prema Splitu.

U dijelu zahvata planiranog u drugoj fazi izvodit će se radovi u zoni rotora Podi, dok se dio koji je trebao obuhvatiti proširenje cestarinskog prolaza neće izvoditi zbog uvođenja novog sustava naplate cestarine.

Kako se trenutno vozi: ključne promjene

Prema informacijama Hrvatskih autocesta, promet se tijekom ove faze radova vodi uz značajne izmjene u pojedinim smjerovima:

Zagreb → Split: promet ide prema postojećem stanju, ali izlaz prema naplatnoj postaji Split vodi se jednim prometnim trakom.

Zagreb → Dubrovnik: vozila moraju izaći na čvor Split, proći naplatnu postaju (izlaz), okrenuti se polukružno na kružnom toku (DC1–ŽC6145) te se ponovno uključiti na A1 u smjeru Dubrovnika prolaskom naplatne postaje (ulaz).

Split → Zagreb: nakon ulaska na autocestu promet se vodi dvosmjerno preko izlazne rampe Zagreb – Split, a potom se vozila vraćaju na kolnik u smjeru Zagreba.

Split → Dubrovnik: promet prema postojećem stanju.

Dubrovnik → Zagreb: u zoni čvora promet se vodi jednim trakom suprotnim kolnikom (kolnik u smjeru Dubrovnika).

Dubrovnik → Split: čvor Split se ne može koristiti, pa se za Dugopolje i Split mora koristiti čvor Bisko, uz obilazni pravac: Bisko (A1) – DC 220 – ŽC6260 – DC 1 – Split.

Mogući kratkotrajni prekidi zbog miniranja

Hrvatske autoceste također upozoravaju da su tijekom radova moguća dodatna ograničenja, uključujući i kratkotrajne prekide prometa na svim prilazima čvoru, primjerice zbog miniranja ili drugih radova.

Iako iz HAC-a poručuju da je prometno rješenje izrađeno u suradnji s prometnim stručnjacima te da se nastoji održati protočnost u najvećoj mogućoj mjeri, građani s kojima smo razgovarali smatraju da će svakodnevica na prilazima Splitu u narednim mjesecima često ovisiti o "najmanjoj iskri" – jednoj nezgodi, zastoju ili zatvaranju traka – koja bi mogla pretvoriti vožnju u višesatno čekanje.