NOVA PROGNOZA: OPĆINSKI SUD U SPLIT USELJEVA SE U SIJEČNJU Zgrada se rekonstruira i uređuje gotovo četiri godine, 300 zaposlenika parkirat će nigdje

Općinski sud u Splitu uselit će se u zgradu u Gundulićevoj u siječnju 2024. godine. Nova je to prognoza koja stiže od glasnogovornice i sutkinje Dunje Rumora. Novouređena zgrada primit će oko 300 zaposlenika koji se već 17 godina gužvaju na Dračevcu, u bivšoj vojarni "Sv. Križ".

Bit će to samo naizgled olakšanje za brojne građane željnih općinskih sudnica jer se broj parkirnih mjesta neće uvećati do daljnjega. Istina, predviđena su ukopavanja garaža na Trgu Hrvatske bratske zajednice, no do realizacije, savim realno, moglo bi proći i više od 17 godina.

Split parking nemoćan

- Split parking d.o.o. je u to parkiralište uložio preko 500 tisuća kuna, u sređivanje i asfaltiranje površina koje su u vlasništvu Grada. Radimo sve što možemo da bi protočnost na parkiralištu bila što bolja, ali je ono jednostavno preopterećeno, a već godinama upozoravamo kako će stanje biti još zahtjevnije. Svjesni smo situacije i gužvi koje će nastati prebacivanjem Općinskog suda, ali mi smo kao tvrtka tu nemoćni jer odluke o tom prostoru nisu na nama. Nadamo se skorom rješenju prostorno planskih i imovinsko pravnih pitanja na toj lokaciji za koju znamo da prometna struka može ponuditi kvalitetno i dugoročno rješenje uz naravno apele na građane da racionalnije koriste osobna vozila, više koriste javni prijevoz i alternativne načine poput bicikli - kazao je to direktor Split parkinga Davor Matošić prije gotovo godinu dana.

"Glede upita o parkingu u okruženju navedene zgrade, ne možemo se očitovati, a sve budući da za navedeno nismo mjerodavni", odgovorila nam je kratko Rumora.

Tri podzemne garaže na Trgu Hrvatske bratske zajednice

Ima koja godina da je HŽ infrastruktura zatražila da se Detaljni plan uređenja promijeni kako bi zadovoljili današnje propise o sigurnosti. Tako bi se na Trgu Hrvatske bratske zajednice izgradilo željezničko stajalište i pješački ulazi i izlazi do njega.

"Garaža je planirana u tri podzemne etaže garaže. Na kraju svake rampe za prilaz podzemnoj garaži s obodnih ulica, smještaju se dvije podzemne trafostanice 10/0,4 kV. Garaža zauzima površinu od cca 10.000 m2 (bruto tlocrtna površina veće podzemne etaže). U trećoj podzemnoj etaži, uz prostor za smještaj vozila omogućava se uređenje skloništa, arhiva, trezora, sefova i sličnih sadržaja koji se moraju graditi u podrumskim etažama.", stoji u priloženoj dokumentaciji.

Najbolja ideja Željka Keruma

A stoji i dalje u zraku ideja da se gradska uprava iseli iz Banovine, da u najam na 99 godina, i izgradi zgrada na tom istom trgu. A najbolju ideju je imao Željko Kerum kad je uspio zgradu nekadašnje "Prima namještaj", pa "Stande" prodati Vladi RH, odnosno Ministarstvu pravosuđa koje eto nije tada znalo da joj statika i nije nešto naročita da bi podnijela umjesto izložbeno - prodajnih salona više desetaka ureda, sudnica, arhiva... i to na tri kata. Ono što se do sada zna je da samo uređenje zgrade i okoliša, nove instalacije uz poboljšanje statike košta oko 6 milijuna eura. Radovi su počeli 2020. godine, a izvodi ih "Lavčević" i "Lavčević inženjering".