Nova prilika za poduzetnike: otvoren natječaj za zakup poslovnih prostora, evo što se nudi

Otvoren Javni natječaj za dodjelu u zakup komercijalnih prostora za ostale sadržaje u sklopu poduzetničko-potporne infrastrukture Tehnološkog parka Split

U sklopu Tehnološkog parka Split daju se u dugotrajni zakup idući sadržaji komercijalnog tipa:

fitness centar – dvoetažni prostor na etaži -1 koji se sastoji od ulaznog predprostora, 3 dvorane i pripadajućih svlačionica (zakupljeno)

kids corner – jednoetažni prostor na etaži -1 koji se sastoji od 9 prostorija i vanjskog prostora (slobodno)

trgovina – jednoetažni prostor na etaži 0 uz glavni ulaz u zgradu (slobodno)

restoran s kuhinjom – jednoetažni prostor na etaži 0 uz ulazni atrij zgrade (slobodno)

caffe bar 1 – jednoetažni prostor na etaži 0 s pripadajućom terasom (zakupljeno)

caffe bar 2 – jednoetažni prostor na etaži 4 s pripadajućom terasom (zakupljeno)

Na mapi možete vidjeti prikaz tlocrta etaža na kojima se nalaze preostali slobodni sadržaji za dugotrajni zakup. Klikom na ikonu u gornjem desnom uglu otvara se tlocrt u punoj veličini, a za navigaciju između etaža koristi se padajući izbornik u gornjem desnom uglu.

Kako se prijaviti?

Prvi i drugi krug javnog natječaja su zaključeni. Dokumentacija vezana uz oba kruga dostupna je na poveznici.

Prijave na treći krug javnog natječaja za dugotrajni zakup komercijalnog tipa otvaraju se 4. veljače u 08:00 sati i traju do 4. ožujka do 16:00 sati.

Svim zainteresiranim zakupnicima za preuzimanje su ispod dostupni dokumenti koji se odnose na Javni natječaj i postupak prijave. Sva eventualna pitanja ili nedoumice vezane za prijavu na natječaj ili objavljenu dokumentaciju zainteresirani natjecatelji mogu poslati na e-mail adresu tps@agencija-rast.hr. Sva zaprimljena pitanja bit će redovito adresirana te će odgovori na njih biti javno objavljeni u razumnom roku u sklopu ispod dostupne dokumentacije pod nazivom “Pitanja i odgovori”.