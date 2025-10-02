Nova prilika: pet milijuna eura za ugradnju dizala, evo kako se prijaviti

U javnom savjetovanju nalazi se Program ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe u postojeće zgrade. A uz njega ide i poziv građanima ministra graditeljstva, Branka Bačića, da se pripreme i na vrijeme uključe u korištenje mjere.

– Pozivam sugrađane koji žive u višestambenim zgradama s tri ili više katova, a nemaju ugrađena dizala, da se uključe u program. Jednako važan je i drugi program, kojim planiramo sufinancirati uređenja pročelja. Mi bismo sufinancirali radove s 33 % troškova, %, grad s 33 %, a preostalih 33 % suvlasnici zgrada. Vjerujem da ćemo u sljedećih nekoliko godina učinit da se jezgra naših gradova, u estetskom i arhitektonskom smislu, podignu na najvišu moguću razinu, poručio je ministar Bačić danas iz Osijeka.

Prvi natječaj u veljači

Prvi nacionalni javni poziv za proces ugradnje dizala trebao bi biti objavljen u veljači iduće godine. Prema prvim najavama, po objavi poziva građani će za prijavu imati rok od 120 dana, piše Bauštela.

Kroz dvije godine država će za ovu namjenu osigurati 5 milijuna eura, a u sufinanciranje moći će se uključiti jedinice lokalne samouprave. Ovdje se ističe najava da će Grad Zagreb imati puno financiranje od 33 posto što potvrdila pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, Ana Pavičić Kaselj.

Šest je osnovnih uvjeta za prijavu na javni poziv, poručio je u sklopu konferencije Hoću lift, koju je na Ambienti organizirao zgradonačelnik.hr, Tomislav Jukić, ovlašten za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za provedbu stambene politike, kvalitetu stanovanja i komunalno gospodarstvo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Šest uvjeta

Za subvencije će moći aplicirati suvlasnici stambenih zgrada, fizičke osobe koje u vlasništvu imaju više od 50 posto suvlasničkih dijelova zgrade, te koje nastupaju kao formirana zajednica suvlasnika. S time da zgrada mora imati najmanje tri kata, a manje je dopušteno samo ako u zgradi stanuje osoba s invaliditetom.

Također, prethodno apliciranju za subvenciju suvlasnici moraju imati izrađen glavni projekt ugradnje dizala, te natpolovičnom većinom suvlasnika usvojenu odluku o ugradnji dizala. Također, u tome trenutku moraju imati i osigurana financijska sredstva prema svome udjelu u sufinanciranju.

Sedam koraka

Najprije će resorno Ministarstvo poslati upit jedinicama lokalne samouprave jesu li i koliko su sredstava osigurale za sufinanciranje ugradnje dizala, a zatim slijedi objava javnog poziva s rokom za prijavu od 120 dana, piše Poslovni dnevnik.