Nova pravila za splitska groblja: Grad preuzima skrb o grobovima branitelja i znamenitih osoba bez nasljednika

Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Splita izglasana je nova Odluka o grobljima, za koju iz HDZ-a poručuju da donosi znatno više od administrativnih i terminoloških izmjena. Gradski vijećnik HDZ-a u Gradskom vijeću Grada Splita Josip Gojak istaknuo je kako se radi o važnom zahvatu u sustav upravljanja grobljima, s naglaskom na veću dostupnost građanima, jasnija pravila te višu razinu pijeteta prema pokojnicima.

"Danas je na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita izglasana nova Odluka o grobljima. Na prvi pogled odluka koja izgleda samo kao formalna zapravo donosi velike izmjene u sustavu upravljanja grobljima u Splitu", poručio je Gojak.

Digitalizacija postupka i jasnije liste čekanja

Jedna od ključnih novosti odnosi se na postupak iskazivanja interesa za grobno mjesto, koji će ubuduće biti u potpunosti digitaliziran. "Osim terminoloških izmjena, izmjenjuje se i cijeli postupak iskazivanja interesa za grobno mjesto koji postaje potpuno digitaliziran i pristupačan svim građanima, s jasnim listama čekanja", naveo je Gojak.

Prema njegovim riječima, nova odluka trebala bi pojednostavniti proceduru i učiniti je transparentnijom, čime bi građani lakše pratili svoj status i ostvarivali prava vezana uz dodjelu grobnog mjesta. Nova odluka, kako ističe Gojak, dodatno razjašnjava i pitanje nasljeđivanja prava korištenja grobnog mjesta.

"Izričito se potvrđuje da je pravo korištenja grobnog mjesta predmet nasljeđivanja te se provedba vrši automatski, odnosno javni bilježnici su dužni upravitelju dostaviti rješenja o nasljeđivanju", rekao je. Time bi se, smatra, trebale izbjeći brojne nejasnoće i administrativne prepreke koje su se do sada pojavljivale u praksi.

Posebna zaštita za grobove branitelja i znamenitih osoba

Posebno važnim Gojak izdvaja dio odluke koji se odnosi na grobove hrvatskih branitelja koji su umrli bez nasljednika, kao i drugih povijesnih i lokalno znamenitih osoba.

"Ono što je posebno značajno je definiranje povijesnih znamenitih osoba, osoba od lokalnog značaja i hrvatskih branitelja koji su umrli bez nasljednika. Grobovi hrvatskih branitelja koji su umrli bez nasljednika, kao i grobovi drugih znamenitih osoba, više se ne mogu smatrati grobnim mjestima bez korisnika", kazao je Gojak.

Dodao je kako takvi grobovi više neće moći biti prekopani niti dodijeljeni novim korisnicima.

"Samim time se ne mogu prekopati i dodijeliti novom korisniku, već brigu o održavanju i obnavljanju istih preuzima Grad Split", naglasio je. Nova odluka donosi i drukčije uređenje pitanja naknada i naplate, ali i jasnije definira obveze korisnika kada je riječ o izgledu i održavanju grobnih mjesta.

"Drugačije se definira pitanje naknada i naplata, a novim odredbama se jasno propisuje obveza obilježavanja i uređenja grobova, uz mogućnost da iste uredi upravitelj groblja o trošku korisnika", rekao je Gojak.

"Značajan korak u podizanju razine pijeteta"

Zaključno, Gojak smatra kako nova odluka predstavlja važan iskorak u odnosu Grada prema pokojnicima, a osobito prema hrvatskim braniteljima koji su umrli bez nasljednika.

"Nova odluka koja je izglasana donosi velike izmjene u sustavu upravljanja grobljima i značajan je korak u podizanju razine pijeteta prema svim našim pokojnicima, a posebno umrlim hrvatskim braniteljima bez nasljednika o čijem spomenu sada grad preuzima posebnu skrb", zaključio je Gojak.