NOVA PRAVILA ZA DJECU NA INTERNETU Borzan: Parlament pomaže roditeljima zaštiti djecu na internetu

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača usvojio je Izvješće o zaštiti maloljetnika na internetu kojim traži zabranu društvenih mreža za maloljetnike do 13 godina, a od 13 do 16 uz isključivo pristanak roditelja ili skrbnika. Razmatraju se slična dobna ograničenja i za platforme za video sadržaje i umjetnu inteligenciju.

„Većina djece ima Facebook, Instagram ili Tik Tok unatoč postojećim dobnim ograničenjima. Prema zadnjem EU istraživanju, čak 60 posto djece lažno prikazuje dob kako bi napravilo račun na društvenim mrežama. Danas smo tijesnom većinom usvojili preporuku da se djeci do 13 godina zabrane društvene mreže, a od 13-16 samo uz pristanak roditelja. Dob bi se morala dokazivati složenim mehanizmima koji uključuju provjeru osobnih dokumenata”, rekla je Biljana Borzan.

Jako puno djece na internetu doživi neugodna iskustva, ali procjene su da roditeljima kažu za tek jedan od deset takvih slučajeva. Takva iskustva imaju negativan utjecaj na mentalno zdravlje djece i mladih. U Španjolskoj je primjerice pak jedno istraživanje pokazalo kako je više od 15 posto mladih u dobi 14-17 pokušalo samoubojstvo, a gotovo 30 posto neki oblik samoozljeđivanja u zadnjih godinu dana. Zato je španjolska vlada usvojila nacionalni zakon za borbu protiv ovisnosti djece na internetu. U Italiji je pak ovaj mjesec jedna udruga roditelja tužila Facebook, TikTok i Instragram jer nisu poštivali dobna ograničenja.

„Samo petina roditelja u Hrvatskoj koristi roditeljske kontrole. One moraju biti puno jednostavnije za korištenje. Zanimljivo je kako kad nam trebaju prodati kremu za lice, internetski divovi mogu pogoditi našu dob, ali kada dijete koristi njihove platforme-onda nisu znali. Predlažemo i da se uvede viša razina osobne odgovornosti menadžera internetskih kompanija koji svjesno dovode djecu u opasnost“, kaže Borzan.

Izvješće ističe i problem digitalne ovisnosti koju platforme izazivaju svojim dizajnom. Navodi se da 78 posto djece starije od 13 godina provjerava mobitel bar jednom u sat vremena, a 46 posto cijelo vrijeme.

„Prema istraživanju koje sam provela u Hrvatskoj, čak 96,5 posto građana smatra da su djeca previše na mobitelima. Čak tri četvrtine njih smatra da sve veći broj djece ne može upisati prvi razred osnovne škole zbog posljedica pretjeranog korištenja interneta koje rezultira psihičkim, emocionalnim i motoričkim smetnjama. U Hrvatskoj, broj djece kojima je upis odgođen obara rekorde - ove godine nije upisano više od četiri tisuće djece“, rekla je Borzan.