Nova poveznica s iseljeništvom: SDŽ započela suradnju s hrvatskom manjinom u Mađarskoj

Splitsko-dalmatinska županija nastavlja jačati veze s Hrvatima izvan domovine, a najnoviji korak u tom smjeru ostvaruje se kroz suradnju s hrvatskom manjinom u Mađarskoj. Kako ističe Stipe Čogelja, ova inicijativa potvrđuje važnost povezivanja s iseljeništvom i očuvanja zajedničkog identiteta.

"Danas možemo reći da slavimo suradnju Splitsko-dalmatinske županije s hrvatskom manjinom u Mađarskoj. Ono što nam je posebno važno jest kontinuirana suradnja s maticom iseljenika, ali i s Hrvatima u našem neposrednom okruženju", naglasio je Čogelja.

Podsjetio je i na nedavne aktivnosti sa zajednicama Hrvata u Boki kotorskoj i Vojvodini, čime se dodatno potvrđuje strateško opredjeljenje županije za jačanje veza s dijasporom.

Poseban naglasak stavljen je na kulturnu suradnju, koja se očituje kroz gostovanje predstave „Totovi“. Ova predstava, kako je istaknuo Čogelja, tematizira borbu pojedinca i obitelji protiv autoriteta te izlazak iz nametnutih okvira. Iako je radnja smještena u vrijeme Drugog svjetskog rata, njezina poruka ostaje aktualna i danas.

"Živimo u vremenu kada ponovno možemo govoriti o borbi za identitet i otporu njegovu gušenju. Upravo zato ova predstava nosi snažnu i jasnu poruku koja nadilazi povijesni kontekst", dodao je.

Kulturnu dimenziju suradnje dodatno je pojasnio Željko Primorac pročelnik upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu splitsko-dalmatinske županije istaknuvši kako je gostovanje Hrvatskog narodnog kazališta iz Pečuha u Gradskom kazalištu mladih u Splitu tek početak dugoročnog partnerstva.

"Ovom predstavom započinjemo kulturnu suradnju između ustanova u kulturi hrvatske državne samouprave u Mađarskoj i splitsko-dalmatinskih kulturnih institucija. Vjerujemo da će se ta suradnja dodatno produbiti te da će joj se u budućnosti pridružiti i Hrvatsko narodno kazalište u Splitu", izjavio je Primorac.

Ova inicijativa još je jedan primjer kako kultura može biti snažan most između domovine i iseljeništva.