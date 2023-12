Nova pošast "zavladala" cestama u srednjoj Dalmaciji, a brojke poginulih su alarmantne. Jedna skupina u prometu je posebno ugrožena

Prava pošast je zavladala našim cestama, gotovo bi se moglo reći ona najgore vrste – bijeg s mjesta nesreće! Uz sve razumijevanje za specifične okolnosti svake prometne nesreće, u kojoj su praktički svi u šoku, možda čak i alkoholizirani ili postoji neka druga otežavajuća okolnost, pobjeći nakon nesreće nije posebno dobro rješenje, svjedoče to i statistički podaci splitske PU.

Pustimo sad činjenicu što je to posebno kazneno djelo (nepružanje medicinske pomoći), napose što se tako dodatno otežava nekakva kazneno-pravna situacija gdje nitko neće blagonaklono gledati na bijeg s mjesta nesreće, ono što je u srži takvog poteza ledi krv u žilama – zaustavljanjem vozila, provjerom stanja unesrećenih, možda možete nekome spasiti život. A onako ste ga praktički ubili.



U 2023. godini zabilježeno 29 prometnih nesreća s poginulim osobama

Ove godine je na području PU Splitsko-dalmatinske zabilježeno 29 prometnih nesreća s poginulim osobama. U čak četiri slučaja je evidentiran bijeg s mjesta nesreće, no sva četiri počinitelja su naknadno pronađena.

Najeksponiraniji slučaj dogodio se koncem listopada u Prugovu, kada se vozač kombija sudario s Fiat Puntom u kojem su bili dvije sestre – poginule su praktički odmah, dok je on pobjegao u obiteljsku kuću nedaleko mjesta nesreće, gdje su ga ubrzo pronašli policajci... Prije nekoliko dana pješaka je na Sirobuji pregazio vozač kombija koji se također nije zaustavio, to je najnoviji od ta četiri slučaja. Ako ništa drugo, barem u prošloj godini nije bilo zabilježenih takvih poteza vozača. Iako je, istina, koncem studenog prošle godine u Splitu mladić nasrnuo automobilom na policajca koji ga je pokušavao zaustaviti u kontroli prometa te potom odjurio u noć – mladi policajac je teško ozlijeđen, dok su mladića uhitili dan kasnije i u tijeku mu je suđenje za pokušaj ubojstva službene osobe za što može dobiti do 40 godina zatvora!

Čak 35 izgubljenih života

Ostali statistički podaci za ovu godinu također nisu baš dobri. Kako doznajemo u splitskoj policiji, u tih 29 nesreća smrtno je nastradalo 35 osoba! U prošloj 2022. godini u 23 prometne nesreće živote su izgubile 24 osobe, a niti ta godina nije bila posebno dobra po ovoj crnoj statistici...

Brojke otkrivaju još nešto, da su najugroženija skupina doista pješaci, ali i biciklisti te motociklisti, kako na to godinama upozoravaju iz MUP-a. Jer među preminulima u nesrećama na području nadležnosti naše PU je deset vozača automobila ili teretnjaka, odnosno osam putnika u osobnim vozilima. A istovremeno je čak 11 vozača motocikala (!) među poginulima te pet pješaka i jedan biciklist.

U 2022. godini su vrlo slične ove tragične brojke: među smrtno nastradalim je sedam vozača osobnih vozila ili kombija, jedan putnik u automobilu, ali i osam vozača (i jedan putnik) na motociklima, šest pješaka te jedan biciklist!