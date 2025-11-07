Nova pošast među mladima i djecom: "Korištenje je teško uočiti, a izaziva ovisnost gotovo kao i heroin..."

Zamišljeno je kao pomoć pri odvikavanju od pušenja, a postalo je hit među djecom i mladima. Zovu ga snus, a zapravo se radi o nikotinskim vrećicama.

"Kutija cigareta ima 20 miligrama nikotina, a jedna vrećica 20 miligrama, a oni ih uzmu u prosječno četiri ili pet. Znači mi govorimo o pet puta većoj vrijednosti. Ja ne poznam nijednog pušača koji puši pet kutija cigareta dnevno. Ja ga nisam upoznala", govori stručnjakinja Zrinka Ćavar iz Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar.

Ali zato danas već ima i osnovnoškolaca koji konzumiraju tu količinu nikotina! Nalaze se u malim šarenim kutijicama, dolaze u raznim atraktivnim okusima, piše Provjereno.

Snus je švedski proizvod zabranjen u svim europskim zemljama osim Švedskoj. Duhanski je to proizvod, sastoji se od mrvljenog duhana, aditiva i sintetičkog nikotina. U Hrvatskoj je zabranjen, ali zato nikotinske vrećice nisu i djeca ih kolokvijalno nazivaju snus.

"Nikotin je iznimno adiktivan. Od 100 ljudi koji tri tjedna svakodnevno koriste nikotinski proizvod, otprilike 80% će razviti ovisnost o nikotinu. Znači, prije 3 tjedna si slobodna osoba, neovisna osoba, za tri tjedna si osoba koja ima kemijsku ovisnost. Na putu si da postaneš jer kroz tri tjedne je dovoljno da čovjek razvije toleranciju. Tolerancija je korak do ovisnosti", objašnjava Ćavar.

Oralna patologinja Ana Glavina objašnjava da ih mladi stavljaju ispod usne i na neki način sišu.

"Tako da velike koncentracije dospijevaju izravno zapravo u krvotok i stvaraju brojne sustavne manifestacije. Mladi mogu osjećati nekakve veće simptome intoksikacije u vidu nekakve mučnine, znači povećanih otkucaja srca. Znači sve su to stvari koje nisu normalne", smatra Glavina.

Nikotin izaziva ovisnost gotovo kao i heroin, upozorava Ćavar.

"Potencijal adiktivni je malo manji od morfijskih preparata, morfija i heroina. To je dosta zabrinjavajuće. Samo ljudi, kako je to uopće društveno prihvaćeno, pogotovo na Balkanu, je visok postotak ljudi koji su konzumenti nikotinskih proizvoda. To je ovdje nekako prihvatljivije nego što je u Americi ili u ostatku Europe", objašnjava.

Korištenje nikotinskih vrećica iznimno je teško za uočiti. Nema dima, nema mirisa, mogu ih koristiti bez da itko primijeti, tijekom nastave ili pak dok su doma na kauču!

Kreću s lakšim dozama, ali se tijelo privikne pa da bi dobili efekt koji su iskusili na početku kreću na više doze nikotina koji izaziva osjećaj kemijske ugode u mozgu.