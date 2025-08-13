Nova nestašica fiziološke otopine u Hrvatskoj

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu prijavio je nestašicu proizvoda Natrijev klorid HZTM 10% koncentrat za otopinu za infuziju; 50 ml koncentrata za otopinu za infuziju u staklenoj bočici s gumenim čepom i aluminijskom kapicom, 40 bočica u kutiji.

Razlozi su povezani s proizvodnjom, a fiziološke otopine tih specifikacija neće biti do 12. rujna ove godine, javlja Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, piše Danica.

Ranije je Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu prijavio da će se ovih dana dogodiiti i nestašica njihove fiziološke otopine “Natrijev klorid HZTM 9 mg/ml (0,9%) otopina za infuziju natrijev klorid”. Kažu da su razlozi nestašice povezani s proizvodnjom, a neće je biti od 16. kolovoza do 31. listopada.

Drugi proizvođači

U Agenciji za lijekove RH upozoravaju kako fiziološke otopine služe za infuziju i pripadaju kategoriji lijekova. Koriste se za dehidraciju, nadoknadu elektrolita i kao otapalo za lijekove koji se daju intravenozno u bolnicama.

Fiziološke otopine nisu odobrene za ispiranje nosa i usta kod prehlada i viroza u djece, ali masovno se kupuju u ljekarnama upravo za tu namjenu. Bolnice fiziološku otopinu nabavljaju na veliko, od veledrogerija i drugih dobavljača.

Agencija također otkriva kako su na hrvatskom tržištu, osim otopine koju proizvodi Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, dostupne iste fiziološke otopine proizvođača B. Braun, Fresenius Kabi, Viaflo i Alkaloid.