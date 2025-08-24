Nova nesreća u Dalmaciji. Vozač mopeda zadobio teške tjelesne ozljede

Jučer, 23. kolovoza oko 10.30 sati na Murteru, u ulici Hrvatskih vladara dogodila se prometna nesreća u kojoj je vozač mopeda zadobio teške tjelesne ozljede.

"Prometna nesreća se dogodila na način da je 56-godišnjak upravljajući mopedom šibenskih registarskih oznaka, nije prilagodio brzinu kretanja osobinama i stanju ceste kojom prilikom pri kočenju zbog nailaska na zaustavljena vozila gubi nadzor nad upravljaćem mopeda i zajedno s istim pada na kolnik", javila je Policijska uprava šibensko-kninska.

U Općoj bolnici u Šibeniku vozaču su konstatirane teške tjelesne ozljede te je pušten nakućnu njegu. Zbog izazivanja prometne nesreće iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama 56-godišnjaku izdan obavezni prekršajni nalog.