NOVA NESREĆA U DALMACIJI Jedna osoba teško ozlijeđena

U prometnoj nesreći koja se dogodila 9. srpnja oko 19 sati i 55 minuta u Vodicama ul. Ćirila i Metoda, teške tjelesne ozljede zadobila je 52-godišnja vozačica motocikla dok je putnica zadobila lakše ozljede.

Do prometne nesreće je došlo na način da je 47-godišnji vozač pri upravljanju osobnim automobilom Citroen, litvanskih nacionalnih registracijskih oznaka, dolaskom do raskrižja s magistralom, vrši radnju skretanja u lijevo a da prethodno nije propustio sva vozila koja se kreću tom cestom, uslijed čega dolazi do sudara njegovog vozila i motocikla Piaggio, njemačkih nacionalnih registracijskih oznaka, kojim je upravljala 52- godišnja vozačica, otkrivaju iu Policijske uprave šibensko-kninske.

Tom prilikom od siline udara dolazi do pada motocikla na kolnik na lijevi bok zajedno s vozačicom i putnicom.

Protiv 47-godišnjeg vozača će biti podnijeta kaznena prijava zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.