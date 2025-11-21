Nova Miss Universe je iz Meksika. Naša Laura ušla u top 30

Noćas se na Tajlandu održalo finale 74. izbora za Miss Universe. Miss Universe 2025. je predstavnica Meksika, Fátima Bosch. Prva pratilja je Miss Tajlanda.

Natjecala se i hrvatska predstavnica Laura Gnjatović, koja je na kraju završila u top 30.

Četvrta pratilja je Obala Bjelokosti, treća je Miss Filipina. Druga pratilja je Miss Venezuele. Krunu je pobjednici predala prošlogodišnja nositeljica, Dankinja Victoria Kjær Theilvig, piše Index.

U top 5 prošle su:

Tajland

Filipini

Venezuela

Meksiko

Obala Bjelokosti

Pitanja sudaca

Djevojke koje su prošle u top 5 odgovarale su na pitanja sudaca. Prva je odgovarala Miss Tajlanda. "Ako osvojiš titulu i dobiješ priliku govoriti u UN-u, o kojem globalnom problemu bi govorila i zašto?", pitao ju je sudac.

"Odabrala bih temu jednakosti žena jer mislim da svi zaslužujemo jednako poštovanje", rekla je.

Druga je bila Miss Filipina. "Čime ćeš doprinijeti čovječanstvu?", pitali su je. "Želim govoriti o siromaštvu, odrasla sam u siromaštvu, ja sam uspjela jer sam bila marljiva i uporna", odgovorila je.

Treća Miss Venezuele. "U svijetu u kojem kulturalne razlike mogu razdvojiti ljude, kako ćeš koristiti svoju platformu da potakneš empatiju i razumijevanje među različitim ljudima?", glasilo je pitanje na koje je odgovorila spominjući svoje ranije projekte s djecom koja su, smatra, "budućnost".

Četvrta Miss Meksika. "Koji su izazovi za ženu u 2025. i kako bi iskoristila titulu da stvoriš sigurno okruženje za žene diljem svijeta?", glasilo je pitanje. "Govorit ću za druge kao Miss Universe, tu smo da izazovemo promjenu. Mi smo žene, velike žene i tu smo da stvaramo povijest", rekla je.

Peta Obala Bjelokosti. "Koje emocionalne vještine misliš da bismo trebali učiti djecu u školama?", glasilo je pitanje. "Mislim da ih moramo učiti da vole sebe", rekla je. Za kraju su još sve morale odgovoriti na isto pitanje: "Kako će koristiti titulu Miss Universe da osnaže djevojke?"

Top 12

U top 12 prošle su:

Čile

Kolumbija

Kuba

Guadalupe

Meksiko

Portoriko

Venezuela

Kina

Filipini

Tajland

Malta

Obala Bjelokosti

Zemlje koje su prošle u top 30 bile su:

Indija

Guadalupe

Kina

Tajland

Dominikanska Republika

Brazil

Ruanda

Obala Bjelokosti

Kolumbija

Nizozemska

Kuba

Bangladeš

Japan

Portoriko

SAD

Meksiko

Filipini

Zimbabve

Kostarika

Malta

Čile

Kanada

Miss Universe Latina (Miss Universe Latina je novi format natjecanja koji štiti i promovira latino identitet unutar izbora Miss Universe)

Hrvatska

Venezuela

Gvatemala

Palestina

Nikaragva

Francuska

Paragvaj (People's Choice Award)