Nova lica umjetne inteligencije dolaze na AI.Weekend u Rovinj

AI.Weekend se vraća u Rovinj i okuplja najvažnije stručnjake, inovatore i lidere u području umjetne inteligencije. Ovogodišnje izdanje fokusira se na praktičnu primjenu AI-ja u stvarnim poslovnim i tehnološkim okruženjima, od robotike i financija, do medija i digitalne transformacije. Od 18. do 21. rujna sudionici će imati priliku čuti kako AI oblikuje industrije danas, umjesto nagađanja o njegovoj budućnosti.

„Naš cilj je pokazati kako AI funkcionira izvan eksperimentalnih faza te otvoreno razgovarati o izazovima i uspjesima koji dolaze s njegovom implementacijom u različitim sektorima. Želimo sudionicima prenijeti konkretna iskustva, najbolje prakse i lekcije koje su naučene tijekom stvarnih projekata. AI.Weekend pruža priliku spajanja stručnjaka kako bismo zajedno istražili budućnost koja se već događa“, istaknuo je programski direktor AI.Weekenda Nikola Pavešić, iskusni savjetnik i poznavatelj regionalne startup i tech scene.

Praktična AI iskustva i inovacije u poslovnom okruženju

Na AI.Weekendu tehnologija prestaje biti apstraktan pojam i dobiva lice onih koji je svakodnevno oblikuju.

Valentina Zadrija već više od dva desetljeća gradi rješenja za robotiku u logistici i prometu, od prvih skica i PoC faza pa sve do primjene u realnim postrojenjima, a danas to radi kao Tech Lead u Yaak GmbH.

S njom na pozornicu dolazi Filip Macukić, osnivač Mediartem AI-ja i bivši Googleov stručnjak, koji će pokazati kako se generativna AI tehnologija može spojiti s kreativnošću i etikom.

Kako izgleda kad umjetna inteligencija postane alat globalnog poslovanja, ispričat će Stjepan Zelić iz Hypefy.ai. Njegov AI agent omogućuje brendovima da u samo jednoj rečenici pokrenu cijelu influencer kampanju, a pričat će za sve koji žele naučiti kako umjetna inteligencija može maksimalno podržati marketing. No, AI ne mijenja samo poslovanja koja vidimo na površini već transformira i financijski svijet.

O tome će govoriti Daniel Jevremović, direktor u Lazardu, čije iskustvo u Barclaysu i brojnim transakcijama u Silicijskoj dolini donosi jedinstveni uvid u to gdje se susreću kapital, inovacije i tehnologija.

Drugu, financijsku stranu AI priče, donosi i Matej Kuhar, voditelj odjela za podatkovnu znanost u Aircashu. Kuhar kombinira iskustvo iz astrofizike i financija kako bi unaprijedio nadzor transakcija i personalizaciju korisničkih usluga, a govorit će o algoritamskim sustavima koji mijenjaju financijske transakcije, odnose s korisnicima i regulaciju.

Una Softić, izvršna i strateška direktorica Intertangiblea, savjetuje globalne tvrtke o primjeni najnovijih tehnologija, uključujući AI, XR i fintech te vodi inovacijske projekte u međunarodnom kontekstu. Njihova iskustva pokrivaju od implementacije konkretnih rješenja do strateškog oblikovanja budućnosti tehnologije.

Budućnost AI-ja u praksi

Umjetna inteligencija više nije samo tema za teorijske rasprave, ona oblikuje stvarne poslovne procese, kreativne industrije i svakodnevne tehnologije. Drugo izdanje AI.Weekenda obećava bogat program i jedinstvene uvide u primjenu umjetne inteligencije u različitim industrijama. Više informacija o programu, govornicima i svim dodatnim aktivnostima ovogodišnjeg festivala dostupno je na službenoj stranici te LinkedIn , Instagram i Facebook profilima.