NOVA ISTRAŽIVANJA Da su izbori ovaj vikend, evo tko bi dobio

Kakav bi bio omjer političkih snaga da su izbori za Hrvatski sabor ovaj vikend, donosi istraživanje HRT-a o popularnosti političkih stranaka. Od 16. do 18. veljače provela ga je agencija Promocija plus na uzorku od 1000 ispitanika, uz maksimalnu pogrešku od +/-3,53% i razinu pouzdanosti od 95%, javlja HRT.

HDZ je i dalje vodeća stranka - s 29,8% potpore građana.

Slijedi SDP za koji bi glasalo 22,5% anketiranih.

Na trećem je mjestu stranka Možemo s 12,8%.

Daleko ispod njih, s 5%, kao četvrta stranka je Most.

Nezavisna lista Marije Selak Raspudić dobiva 2,9%.

Prema HRejtingu, HDZ-ov koalicijski partner Domovinski pokret ima 2% potpore.

Da su izbori ovaj vikend, IDS bi dobio 1,2%, Pravo i pravda 1,1%, a na 1% su DOMiNO, zatim također koalicijski partner vladajućih HSLS te Nezavisna platforma Sjever.

Potporu manju od 1% imaju redom Hrvatski suverenisti (0,9%), Centar (0,8%), HNS (0,6%), HSS (0,6%), Fokus (0,5%) i HSU (0,5%).

I ovaj put mnogo je neodlučnih - 13,7%, javlja HRT.