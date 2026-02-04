Nova financijska potpora obiteljima: Ministarstvo i Zaklada 'Hrvatska za djecu' zajedno za djecu

Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić i upraviteljica Zaklade „Hrvatska za djecu“ Renata Gubić potpisali su Sporazum o dodjeli financijskih sredstava za provedbu demografskih mjera i potpora obiteljima s četvero i više djece.

Zaklada „Hrvatska za djecu“ javna je zaklada Republike Hrvatske čija je temeljna svrha promicanje dobrobiti djece i osnaživanje obitelji, osobito onih u socijalno i demografski osjetljivijem položaju. Kao pouzdan i dugogodišnji operativni partner Ministarstva demografije i useljeništva, Zaklada ima važnu ulogu u provedbi konkretnih mjera usmjerenih na jačanje obitelji i poboljšanje kvalitete života djece.

Prilikom potpisivanja Sporazuma, upraviteljica Zaklade Renata Gubić istaknula je kako je u središtu djelovanja Zaklade uvijek konkretna obitelj i svako dijete:

„Za nas svaka obitelj ima ime i prezime. Upravo zato su ciljevi Zaklade ‘Hrvatska za djecu’ i Ministarstva demografije i useljeništva u potpunosti kompatibilni – jer iza svake mjere stoji stvaran život i stvarna potreba,“ poručila je Gubić. Dodala je kako Zaklada ove godine, među ostalim, provodi i kampanju za poticanje roditeljstva:

„Roditeljstvo ne smije biti shvaćeno samo kao obveza, nego kao osobno ispunjenje i radost novoga života. To je poruka koju želimo poslati društvu.“

Inače, tijekom prošle godine Ministarstvo i Zaklada ostvarili su uspješnu suradnju u provedbi demografskih mjera, uključujući financijske potpore obiteljima s četvero i više djece, rješavanje stambenih potreba korisnika te provedbu ciljanih socijalnih i humanitarnih aktivnosti. Posebno se ističu projekti usmjereni na jačanje solidarnosti i društvene potpore obiteljima, poput projekta „Spojimo hrvatska srca“.

"Tamo se čuju stvarni, realni problemi..."

Ministar Ivan Šipić je uoči potpisivanja Sporazuma naglasio kako demografske politike moraju biti utemeljene na izravnom kontaktu s građanima:

„Gotovo sam svakodnevno na terenu, u razgovorima s obiteljima kojima je pomoć najpotrebnija. Tamo se čuju stvarni, realni problemi i upravo oni moraju biti temelj naših mjera,“ istaknuo je ministar. Posebno je naglasio važnost brige za najranjivije:

„Pomoć je osobito potrebna djeci koja su sama, ostavljena ili bez adekvatne podrške. Kao društvo imamo odgovornost tu djecu izvesti na put – od rođenja, preko obrazovanja, pa sve do pronalaska njihovog životnog cilja.“

Sredstva će se koristiti za dodjelu financijskih potpora obiteljima te za rješavanje stambenih pitanja korisnika, uključujući adaptacije i renovacije, a na potpomognutim područjima i sufinanciranje kupnje stambene nekretnine.

Ministar Šipić najavio je i dodatne napore Ministarstva u budućnosti:

„Ministarstvo će nastojati, kroz uštede i racionalno upravljanje, pronaći dodatna sredstva za pomoć Zakladi ‘Hrvatska za djecu’, iza koje stoje brojni hvalevrijedni i društveno važni projekti.“

Potpisivanjem Sporazuma, potvrđuje se kontinuitet demografske politike Ministarstva demografije i useljeništva te snažno opredjeljenje države za provedbu toplih, vidljivih i ciljanih mjera kojima se jača položaj obitelji s većim brojem djece i dugoročno doprinosi demografskoj revitalizaciji Republike Hrvatske.