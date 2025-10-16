Close Menu

Nova akcija USKOK-a, u tijeku su uhićenja u pet županija. Procurilo o čemu se radi

Za privedene osobe postoji sumnja da su kao članovi zločinačkog udruženja počinile kaznena djela protiv intelektualnog vlasništva

USKOK je izvijestio da se provode uhićenja više osoba na području Grada Zagreba i četiri županije: Primorsko-goranske, Požeško-slavonske, Istarske i Splitsko-dalmatinske županije.

Za privedene osobe postoji sumnja da su kao članovi zločinačkog udruženja počinile kaznena djela protiv intelektualnog vlasništva te kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka.

Iz USKOK-a navode da uhićenja i hitne dokazne radnje provode Služba kibernetičke sigurnosti Uprave kriminalističke policije i Policijska uprava splitsko-dalmatinska po njihovom nalogu.

Nakon ispitivanja osumnjičenika, USKOK će odlučiti o daljnjem postupku u ovom predmetu.

Prema neslužbenim informacijama Indexa, uhićenja se odnose na ilegalnu distribuciju paketa internetske televizije (IPTV).

