Nova akcija USKOK-a, u tijeku su uhićenja u pet županija. Procurilo o čemu se radi

USKOK je izvijestio da se provode uhićenja više osoba na području Grada Zagreba i četiri županije: Primorsko-goranske, Požeško-slavonske, Istarske i Splitsko-dalmatinske županije.

Za privedene osobe postoji sumnja da su kao članovi zločinačkog udruženja počinile kaznena djela protiv intelektualnog vlasništva te kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Iz USKOK-a navode da uhićenja i hitne dokazne radnje provode Služba kibernetičke sigurnosti Uprave kriminalističke policije i Policijska uprava splitsko-dalmatinska po njihovom nalogu.

Nakon ispitivanja osumnjičenika, USKOK će odlučiti o daljnjem postupku u ovom predmetu.

Prema neslužbenim informacijama Indexa, uhićenja se odnose na ilegalnu distribuciju paketa internetske televizije (IPTV).