Norveške rodilje biraju glazbu, imaju mir i podršku, a hrvatske čekaju anesteziologa

Trenutačno su u svijetu skandinavske zemlje vodeće kada je riječ o pažnji prema rodiljama, njihovu zadovoljstvu, i to s najmanjim perinatalnim mortalitetom. Nedavno su u Oslu boravile i primanje zadarske bolnice kako bi upile znanja i iskustva sjevernih zemalja te najnovije trendove u porodništvu.

U sobi za rađanje u Sveučilišnoj bolnici u Oslu rodilja čak bira glazbu koju će slušati, sama je u sobi, ima pratnju ako želi te anesteziologa dostupnog u svakom trenutku, piše HRT.

- Oni u službi uvijek imaju više anesteziologa, svakoj ženi na zahtjev je dostupna epiduralna analgezija, da se izrazito pazi na obezboljavanje, na pristup porođaju, kazao je dr. Frane Markulić, zadarski ginekolog.

U Skandinaviji žene pri porođaju uzimaju epiduralnu anesteziju. Njih oko osamdeset posto.

- Zbog manjka anesteziologa ne možemo imati takav pristup. Dok kod nas je to, nažalost, na nekih dva posto, dodao je.

U rađaonicama nema buke, ne čuju se ni druge rodilje.

- Mi imamo bokseve, oni imaju sobe, kompletan prostor samo za ženu i njezinu pratnju. CTG aparati su im stišani, znači nema puno zvukova, nema puno šumova, one su sve u miru. Mi, nažalost, imamo šum bušilice, ali shvatite da je taj šum trenutno jako dobar jer to znači da krećemo u neku renovaciju, rekla je Božena Jukica, primalja u Općoj bolnici Zadar.

S mnogo dojmova iz Osla vratila se i ova mlada zadarska primalja. Nakon tri godine studija, najviše je veseli mogućnost da bude mali dio sreće majke koja rodi.

- Je, je, jako lijep. Ja radim sa ženama i djecom, navela je Ivanica Eškinja, primalja u Općoj bolnici Zadar.

O uvjetima kakvi su na sjeveru, u Hrvatskoj se zasad može samo sanjati.

- Ja sam pobornik da svaka žena koja ima zahtjev za epiduralnu da je itekako dobije zato što su iskustva takva i od samih rodilja koje su dobile epiduralnu da je zapravo porođaj izrazito olakšan i omogućuje manje trošenje energije i manje patnje i boli, rekao je Markulić.

Zadarska rađaonica je dotrajala. Optimistične su prognoze da bi Zadranke svaka svoju sobu mogle imati za dvije godine, piše HRT.