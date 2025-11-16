Norveška deklasirala Italiju Gennara Gattusa

U posljednjem kolu grupe I kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. Italija i Norveška su na San Siru odigrali utakmicu koja je završila rezultatom 1:4. Sjajne su to vijesti za hrvatsku reprezentaciju, kojoj je odgovaralo da u ovoj utakmici Italija ne upiše pobjedu kako bi i dalje imala šanse za mjesto u prvoj jakosnoj skupini na Svjetskom prvenstvu.

Hrvatskoj sada treba pobjeda protiv Crne Gore, a u isto vrijeme se mora nadati da Njemačka sutra u istom terminu neće pobijediti Slovačku na Red Bull Areni u Leipzigu, piše Index.

Debakl Italije

Utakmicu su bolje otvorili Talijani pod vodstvom bivšeg trenera splitskog Hajduka Gennara Gattusa. Već u 11. minuti strijelac za domaću momčad bio je Francesco Pio Esposito, koji je sjajno reagirao nakon dodavanja Federica Dimarca i iz blizine zabio za 1:0. Talijani su nastavili biti bolja momčad sve do kraja prvog poluvremena, no u drugom poluvremenu dobro je otvorila Norveška, te se njen pritisak isplatio u 63. minuti.

Tada se nakon lijepe kombinacije na lijevoj strani na udarac izvukao Antonio Nusa, koji je snažnim udarcem pogodio prvi kut i tako savladao domaćeg golmana Gianluigija Donnarummu. Pitanje pobjednika ubrzo je s dva gola zaključio Erling Haaland.

Prvo je u 78. nakon lijepe kombinacije sjajnim udarcem iz kaznenog prostora doveo svoju momčad u vodstvo, da bi samo minutu kasnije dočekao dodavanje nakon kontre i iz blizine povećao prednost svoje momčadi. U trećoj minuti sudačke nadoknade četvrti gol za Norvežane zabio je Jørgen Strand Larsen.

Hrvatskoj treba malo čudo

Hrvatska se za ulazak u prvi pot mora nadati čudu, odnosno scenariju u kojem Italija i Njemačka ne ostvare pobjede u zadnjem kolu, a izabranici Zlatka Dalića svladaju Crnu Goru. Prvi od tri uvjeta je sada ispunjen.

Iz prve jakosne skupine Hrvatskoj prijete domaćini natjecanja te Argentina, Francuska, Engleska i Brazil koji su već osigurali plasman na turnir. Sljedeća je na redu Nizozemska koja je gotovo sigurna te ju samo znanstvena fantastika može izbaciti sa SP-a. Španjolska, Portugal i Belgija također će biti u prvom potu ako izbore plasman, a sve reprezentacije imaju ogromne šanse za to. Treba imati na umu da ni u jednoj skupini ne smije biti više od dvije europske reprezentacije.

U slučaju da se to ne dogodi, Hrvatska će završiti u drugom potu što bi značilo da neće moći igrati protiv Maroka, Kolumbije, Urugvaja, Senegala, Japana, Irana, Južne Koreje i Ekvadora. Tom popisu priključit će se reprezentacije Švicarske i Danske ako izbore Svjetsko prvenstvo te pobjednik dodatnih kvalifikacija, piše Index.

U trećem potu su sigurne reprezentacije Australije, Egipta, Alžira, Paragvaja i Obale Bjelokosti, a u četvrtom Novi Zeland, Gana, Zelenortski Otoci, Jordan, Južna Afrika i Saudijska Arabija, a trenutačno se tu nalaze i Tunis, Katar i Uzbekistan, no to je podložno promjenama jer ovisi o ostalim rezultatima i reprezentacijama.