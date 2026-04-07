NOGOMETNA GROZNICA Split sprema fan zonu za SP: Šuta najavio dulji rad kafića za utakmice Hrvatske

Tomislav Šuta, gradonačelnik Grada Splita, osvrnuo se na organizaciju fan zone tijekom Svjetskog prvenstva koje će se održavati od 11. lipnja 2026. do 19. srpnja 2026.

"Regulirat ćemo rad kafića što se tiče radnog vremena, očekujemo da bude i fan zona. Već su dolazili neki zahtjevi. Mislim da moramo to omogućiti građanima da uživaju u tim lijepim trenucima. Kako vidimo, i ostali gradovi će imati slične forme, ja idem u tom smjeru da se produži rad ugostiteljskih objekata dok traje prvenstvo, odnosno dok igra Hrvatska reprezentacija. U svakom slučaju, objavit ćemo sve detalje, cilj je omogućiti ljudima da se vesele, moramo biti maksimalno pristupačni. To sve treba biti dostupno na jednoj normalnoj razini, definirat ćemo sve detalje. Stojimo maksimalno na raspolaganju", kazao je Šuta.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Hrvatska u skupini L s Engleskom, Ganom i Panamom

Podsjetimo, Hrvatska će na Svjetskom prvenstvu igrati u skupini L, u kojoj su još Engleska, Gana i Panama.

Raspored utakmica skupine L:

17. lipnja u 22 sata: Hrvatska - Engleska (Dallas)

18. lipnja u 1 sat: Gana - Panama (Toronto)

19. lipnja u 22 sata: Engleska - Gana (Boston)

20. lipnja u 1 sat: Hrvatska - Panama (Toronto)

21. lipnja u 23 sata: Panama - Engleska (New Jersey)

22. lipnja u 23 sata: Hrvatska - Gana (Philadelphia)